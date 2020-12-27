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Щаслива родина: Світлана Тарабарова захопила шанувальників різдвяними фото з чоловіком і дітьми

Автор: Lite

Світлана Тарабарова - двічі мама, так що всі свята в її родині - це не тільки зустрічі з рідними і друзями, але ще й турбота про дітей. Тільки коли вони трохи підросли, співачка зізналася, що повернула собі підбори - і знову відчула себе красивою жінкою. Наприклад, Тарабарова демонструє стильний лук, який можна спробувати повторити, щоб виглядати стильно на вечірці.

На днях Світлана разом з чоловіком і дітьми відзначили Різдво - Тарабарова порадувала затишними знімками біля ялинки з компанії рідних людей. На одному фото вони обіймаються з чоловіком, на іншому - співають з гостями під гітару, в центрі - малий Іван, гарно прибраний стіл і веселі посмішки, співачка просто заворожила своїм постом шанувальників!

"Мрію про міцне здоров'я для шкірного з нас,
зустрічей з друзями без страху,
музики і теплих емоцій.
Нехай наші бажання здійснюються!
Merry Christmas!", - написала співачка під фото.

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Фаната залишилися в захваті від таких фото, вони поспішили засипати всю сім'ю компліментами і побажати один одному щасливих свят.

Світлана Тарабарова бажає усім радісного Різдва (фото: instagram.com/tarabarova/)

Нагадаємо, що Світлана Тарабарова - із активний мам, сама на зйомках, старшу дитину відправила тренуватися в зал, ще й дочку з чоловіком не забуває фотографувати і виставляти в соцмережі.

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Новини України певецСвітлана Тарабарова