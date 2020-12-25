Щасливого Різдва! Оля Полякова захопила святковим фото з дочками біля ялинки

Оля Полякова, яка нещодавно розкрила свій особливий підхід до вибору різдвяних і новорічних подарунків для дочок Марії та Аліси, показала зворушливе сімейне святкове фото.

Артистка опублікувала милий знімок у своєму Instagram і привітала армію шанувальників із зимовими святами.

Відома українська співачка разом з дочками влаштувалися коло каміна і біля новорічної ялинки, вже прикрашеної білими пухнастими іграшками та кульками. Під святковим деревом видно пляшку шампанського і коробку з подарунками.

В руках у дівчаток - домашні вихованці. Молодша дочка Полякової 9-річна Аліса обіймає кота, а старша - 15-річна Марійка - тримає собачку.

Сонячна Королева ночі сяє і тепло усміхається своїм шанувальникам.

"Ми з дівчатами вітаємо всіх зі святом!!!! Щасливого Різдва!" - підписала Полякова фото.

Оля Полякова з дочками Марійкою та Алісою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В коментарях артистка уточнила, відповідаючи на питання про те - де ж тато дівчаток на сімейному знімку - що він фотографував. Користувачі мережі обсипають співачку з дітьми компліментами, відзначають разючу схожість старшої дочки Марійки з мамою, а також взаємно зичать чудових новорічних і різдвяних свят.

Ви дуже красиві дівчата, просто вау!

Мамині донечки лапочки

Такі красиві

Машка вся в маму

У Марійки погляд королеви!

Супер! Дуже тепло стало на душі! А Аліса така прикольна, бідний її котик!

Молодша підросла - красунею стала! А я ще пам'ятаю передачу "привіт, декрет"!

Які ви класні!

Дуже красиві дівчата у вас, як і ви.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з'ясували, чи зверталася Оля Полякова до пластичних хірургів.

Також повідомлялося про те, що днями Оля Полякова розповіла, чи був секс у її старшої доньки.