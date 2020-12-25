Щасливого Різдва! Оля Полякова захопила святковим фото з дочками біля ялинки

Оля Полякова, яка нещодавно розкрила свій особливий підхід до вибору різдвяних і новорічних подарунків для дочок Марії та Аліси, показала зворушливе сімейне святкове фото.
Артистка опублікувала милий знімок у своєму Instagram і привітала армію шанувальників із зимовими святами.
Відома українська співачка разом з дочками влаштувалися коло каміна і біля новорічної ялинки, вже прикрашеної білими пухнастими іграшками та кульками. Під святковим деревом видно пляшку шампанського і коробку з подарунками.
В руках у дівчаток - домашні вихованці. Молодша дочка Полякової 9-річна Аліса обіймає кота, а старша - 15-річна Марійка - тримає собачку.
Сонячна Королева ночі сяє і тепло усміхається своїм шанувальникам.
"Ми з дівчатами вітаємо всіх зі святом!!!! Щасливого Різдва!" - підписала Полякова фото.
Оля Полякова з дочками Марійкою та Алісою (фото: instagram.com/polyakovamusic)
В коментарях артистка уточнила, відповідаючи на питання про те - де ж тато дівчаток на сімейному знімку - що він фотографував. Користувачі мережі обсипають співачку з дітьми компліментами, відзначають разючу схожість старшої дочки Марійки з мамою, а також взаємно зичать чудових новорічних і різдвяних свят.
Нагадаємо, нещодавно журналісти з'ясували, чи зверталася Оля Полякова до пластичних хірургів.
Також повідомлялося про те, що днями Оля Полякова розповіла, чи був секс у її старшої доньки.