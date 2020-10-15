Щасливі і сонячні: Осадча в трендовому аутфіті і Горбунов з сином похвалилися лісовим "уловом"

Катя Осадча та Юрій Горбунов разом з синочком Іваном не втрачають часу дарма, поки на вулиці стоїть чудова осіння погода і останні теплі дні. Зіркова сім'я обожнює проводити час на природі і за час карантину буквально вивчила всю Київську область з її мальовничими місцями і пейзажами. З приходом осені і сезону "тихого полювання" (збору грибів) подружжя вирішило зробити запаси на зиму і з користю провести час у лісі. Так, Катя і Юрій похвалилися своїми трофеяими і показали сімейну вилазку на природу на сторінках в Instagram.

Ведуча поділилася сонячними щасливими кадрами, на яких зображена в розслабленому і зручному трендовому аутфіті в модних бежевих відтінках - вовняному пальто-сорочці, спортивних штанях, білій футболці та кросівках з масивною підошвою.

Поруч з мамою крокував маленький Іван, який не відставав від батьків-гибников, Юрій же залишився за кадром.

Катя Осадча показала сімейну вилазку за грибами (фото: instagram.com/kosadcha)

"Стрічка соціальних мереж розділилася на два табори - вибори і гриби, ми приєдналися до других, і вам радимо. В лісі чудово", - підписала серію сонячних фото на природі ведуча. Шанувальники зіркової пари скупали активну сім'ю в компліментах.

Ви завжди виглядаєте стильно

Які ви красиві, сонячні й щасливі

Катя, Ви - красуня!

Клас

Оце молодці! Браво!

Красиві! І грибочки, і грибники

Які ви молодці! Ще й на таке задоволення знаходите час

Юрій також вирішив не відставати від Каті і показав щасливі фото з дружиною і лісові трофеї – повну корзину грибів. "Запаси на зиму зроблені!" - підписав він пам'ятні сімейні кадри. Спільними зусиллями пара зібрала майже два кошики грибів.

Катя і Юрій похвалилися своїми лісовими дарами природи (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов розповів курйозну історію про ревнощі Каті Осадчої через пікантну сцену в кіно з Надією Мейхер.