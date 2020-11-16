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Щасливі і закохані: брат Кейт Міддлтон вперше за довгий час порадував фото з нареченою

Автор: Lite

Пара порадувала фанатів

Джеймс Міддлтон, який став в мережі не менш популярним, ніж його знаменита сестра, порадував новим романтичним постом. Разом зі своєю коханою і майбутньою нареченою Алізою Тевене він вирушив в подорож на Північно-Шотландське нагір'я. З собою пара прихопила собак, яких просто обожнює: ретривер Мейбл, а також спанієлі Рафа, Елла, Зулу і Налу практично всюди супроводжують закоханих.

Джеймс зі своєю нареченою (фото: instagram.com/jmidy)

На фото, які Джеймс виклав в мережу, пара робить миле селфі, а поруч примостилися і улюбленці молодої сім'ї. Закохані, яким довелося відкласти весілля, так і світяться щастям! Пізніше 33-річний брат британської ікони стилю показав саму Алізу. У простому комфортному образі і без макіяжу вона виглядає, тим не менш, дуже мило і чарівно. "Недільні пригоди в дикій природі з моїми улюбленими", - написав він.

Шанувальники пари не могли стримати своїх емоцій, засипавши пару приємними словами та компліментами. Вони захоплюються, як гармонійно виглядає сім'я, а також що вони навіть чимось схожі. "Прекрасна пара, ви так підходите один одному", "У вас є щось спільне, риси обличчя, міміка", "Які ж ви милі й зворушливі", "Очей не відвести від вашої пари", - пишуть фанати.

Нагадаємо, раніше ми писали що з себе представляє кохана і майбутня дружина Джеймса.

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