"Зробила з себе чортзна-що": Нікітюк поставила на місце критиків в мережі зізнаннями про зміни

Леді Ле позувала в трендовому костюмі вільного крою смарагдового відтінку з великою декоративною трояндою на лацкані. У коментарях до посту шанувальники навіть порівняли Лесю з лісовою Мавкою.

"Люди кажуть, що я вже не та.... "От колись була Леся, а зараз зробила з себе чорті шо!" Ви теж так вважаєте? Мені здається, людям владстиво змінюватись і бажано на краще.

Конкретно в мене змінилося від що:

стало трошки більше грошей (на телефоні)

трошки менше целюліта ( цього літа)

і трошки більше квадратних метрів", – перерахувала Леді Ле.

Леся Нікітюк дала відсіч критикам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Леді Ле запевнили її, що зміни на краще – це завжди тільки плюс, а на думку злостивців не варто звертати уваги – всім не догодиш. Знайшли, правда, і ті, хто порахував, що Леся "підхопила зіркову хворобу" і "стала багато кривляться", але такі були в меншості.