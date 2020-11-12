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Дуже серйозні проблеми з ногами: Різатдінова зробила зізнання про хворобу

Новость на русском → Четвер 12 листопада 2020 14:30
Дуже серйозні проблеми з ногами: Різатдінова зробила зізнання про хворобу Анна Різатдінова (фото: 1plus1.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Анна Різатдінова розповіла, що шлях в гімнастику дався їй нелегко

Гімнастка Анна Різатдінова зробила відверте зізнання про те, що в дитинстві мала дуже серйозні проблеми з ногами. Причому ці труднощі спортсменці "подарували" не виснажливі тренування.

27-річна спортсменка взяла участь у шоу "Хто зваерху?" на Новому каналі, де під час конкурсу "Правда чи брехня", вона і розповіла, що її ідеальні ноги не завжди були такими.

"В дитинстві мала дуже серйозні проблеми з ногами, - поділилася Аня. - Довелося навіть звертатися до лікарів".

Але важкі гімнастичні елементи тут абсолютно ні при чому. Ця проблема була у неї з народження.

Саме спорт допоміг дівчині все виправити і стати граціозною красунею зі стрункими ногами.

"А ось гімнастика допомогла мені все виправити, - з усмішкою говорить Анна. -Тепер у мене красиві й рівні ніжки".

Дуже серйозні проблеми з ногами: Різатдінова зробила зізнання про хворобу

Анна Різатдінова (фото: Новий канал)

Ганна Різатдінова - бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 з художньої гімнастики. Вона виховує трирічного сина Романа, батьком якого є опальний політик Олександр Онищенко.

В 2019-му році Анна в парі з танцівником Олександром Прохоровим стала фіналісткою "Танців з зірками", посівши друге місце.

Зовсім недавно гімнастка повернулася на проєкт, де виступила в парі з футболістом і "Холостяком" Сергієм Мельником, після чого у них зав'язалися романтичні стосунки. Мельник в останньому інтерв'ю розповів, як розвивається їх зв'язок з Різатдіновою.

Зовсім недавно Анна Різатдінова показала спокусливі фото в купальнику, на яких видно її неймовірної краси довгі ноги.

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