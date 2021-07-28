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Не стримуючи почуттів: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на романтичному побаченні в Італії

Автор: RBC.UA

Роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека став приводом для багатьох чуток. У тому числі - що він фейковий і придуманий для піару. Цю інформацію підтвердила днями і астролог.

Проте, фото, зроблені папараці, доводять зворотне.

Закохані, які нещодавно знову почали стосунки після майже 20-річної перерви, вирушили до Італії. Пара вирішила по повній насолодитися відпусткою, пройшовшись туристичними маршрутами. А також віддалася своїм почуттям, що знову нахлинули.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Італії (фото: скрін instagram.com/bendos_everyday)

На знімках відмінно видно, як Аффлек під час прогулянки не випускає руку Лопес, а також тримає її за столиком кафе. Дженніфер і Бен виглядають разом щасливими і безтурботними, ніякого напруження між ними немає.

Лопес для прогулянки вибрала лляний костюм: широкі шорти, а також топ з довгими рукавами і бахромою по краю. Доповнили їх стильний солом'яний капелюшок, об'ємна плетена сумка від Valentino, босоніжки на шпильках і окуляри-авіатори. Бен одягнув світло-коричневі штани, темно-синє поло і білі кеди. Актор також прихопив з собою сонцезахисні окуляри. Фото стильною парочки вже облетіли всю мережу, зібравши масу захоплень.

Раніше ми писали, як зазначила свій 52-й день народження Дженніфер Лопес.

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певецДженніфер Лопесроман