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Я себе відчувала кіноактрисою: Надія Мейхер знялася в спокусливій фотосесії

Новость на русском → Четвер 19 листопада 2020 14:44
Я себе відчувала кіноактрисою: Надія Мейхер знялася в спокусливій фотосесії Надія Мейхер в спокусливій фотосесії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Надія Мейхер знялася в унікальній фотосесії в стилі аркур

Відома співачка, актриса, учасниця Танців з зірками, мама трьох дітей Надія Мейхер знялася у фотосесії, яка виконана в легендарному французькому стилі harcourt. Фотографії увійдуть в колекційне видання книги "Аркур.Натхнення".

Про це стало відомо з програми ЖВЛ, яка вийшла на 1+1. Раніше гостями ЖВЛ ставали Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко, а на цей раз в студію запросили фотографа та автора зоряного проєкту Ростислава Ріпку, в об'єктиві якого українські селебрітіс розкриваються в небачених, незвичайних образах і діляться найпотаємнішим.

Я себе відчувала кіноактрисою: Надія Мейхер знялася в спокусливій фотосесіїЗа рекордні два з половиною місяці Ростиславу вдалося зняти у своєму фотокіно в самих незвичайних образах 37-м відомих українок. Серед них ведучі "Сніданок 1+1" Неля Шовкопляс і Людмила Барбір, актриса Ольга Сумська, лідер групи The Hardkiss Юлія Саніна, MARUV, Надія Мейхер та інші.

"Я себе відчувала кіноактрисою. Тематика, яку вибрав Ростислав, була дуже близька для мене", - поділилася Надія Мейхер.

Для фотосесії Надія вибрала одяг своєї марки meiher by meiher, а образи запропонував Ростислав Ріпка.

Я себе відчувала кіноактрисою: Надія Мейхер знялася в спокусливій фотосесіїЯ себе відчувала кіноактрисою: Надія Мейхер знялася в спокусливій фотосесіїЯ себе відчувала кіноактрисою: Надія Мейхер знялася в спокусливій фотосесіїЯ себе відчувала кіноактрисою: Надія Мейхер знялася в спокусливій фотосесіїЯ себе відчувала кіноактрисою: Надія Мейхер знялася в спокусливій фотосесії

Фото: пресслужба

За словами Ростислава, саме любов до жінок надихнула його створити перший в Україні фотоальбом у французькому стилі аркур. Цю ідею він обмірковував довгих дев'ять років. Цей стиль, як ніби застиглі кінокадри, родом з 30-х років з Парижа. Відомі кінодіви - Марлен Дітріх, Катрін Деньов - мають легендарні портрети Аркур.

Сам фотограф описує свій арт-фотопроект так: "Це застиглий кадр з німого кіно".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Надія Мейхер на Танцях з зірками вперше показала дочок.

А також розповідали про те, що Надія Мейхер вразила фанатів гарячими знімками.

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