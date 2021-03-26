ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

З'їсте і заспокоїтесь: Гросу радикально змінила імідж і висловилася про силіконові груди

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 16:17
З'їсте і заспокоїтесь: Гросу радикально змінила імідж і висловилася про силіконові груди Аліна Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Аліна Гросу останнім часом із задоволенням експериментує із зовнішністю і іміджем. Нещодавно вона постала в образі сучасної француженки з каре і чорними як смола волоссям. А тепер прийшла черга нового несподіваного перевтілення – такою артистку шанувальники ще не бачили. Вона зробила безліч афрокосичок, що виглядає дуже незвично.

Результатами б'юті-перевтілення Аліна поділилася в Instagram, а заодно і дала відсіч критикам, які пліткують про пластику грудей співачки.

Аліна показала коротке відео, на якому позує в прозорому корсеті що підкреслив її пишний бюст, і спідниці з високим розрізом – під одягом можна розглянути резинку від панчіх. Таким чином вона анонсувала прем'єру нової україномовної пісні "Меридіан".

"Це імпланти?" - поцікавився хтось з користувачів мережі, натякаючи на пластику грудей артистки. "Це кров. Дивіться мої 13-річні фото, там ще більше, ніж зараз", - відреагувала Аліна.

У розділі Stories вона поділилася фото, на якому артистці всього 12 років і вона демонструє округлі форми.

З'їсте і заспокоїтесь: Гросу радикально змінила імідж і висловилася про силіконові груди

Аліна довела, що її пишний бюст натуральний (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Звертаюся до вас щодо пластики грудей і інших частин тіла. Аліні тут 12. Сподіваюся, ви з'їсте це, заспокоїтесь, і більше я розмов на цю тему не почую!" - емоційно висловилася зірка.

Також співачка показала фото зі студії однієї української радіостанцій. У кадрі вона позує з радіоведучими. На співачці – строкате плаття з оригінальним принтом і чорні замшеві чобітки.

З'їсте і заспокоїтесь: Гросу радикально змінила імідж і висловилася про силіконові груди

Аліна прийшла на презентацію синглу в новому іміджі (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу зробила заяву про роман з російським актором Романом Поляським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Аліна Гросу
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Степанов назвав головні проблеми в лікуванні коронавірусу, від яких волосся стає дибки
Степанов назвав головні проблеми в лікуванні коронавірусу, від яких волосся стає дибки