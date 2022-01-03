Сєдокову запідозрили у вагітності, вона висловилася про порушену обіцянку і її наслідки

На відео Сєдокова плавно рухається у червоного спорткара. На ній - чорне блискуче плаття-міді з вирізами з боків. Уважні підписники побачили зміни у фігурі Анни. Вони помітили акуратний животик і вирішили, що співачка вчетверте вагітна!

Пупсик напевно буде

Ну і пузик

У цій сукні у Вас немає талії... не ваш фасон…

Вона вагітна. Ви про що?

Аня, ну скажіть нам вже, будь ласка, це так тканина лягла або животик?

Беременулька

Пузик

По ходу, вагітна

Вітаю з малюком

Чоловік Сєдокової також опублікував в Instagram фото з дружиною, зроблене в США, куди прилетіла сім'я на зимові канікули. На знімку не видно фігури співачки, тому стверджувати, що Анна в положенні поки рано.

"Давайте мріяти масштабно 2022. Полетіли!"- залишив підпис англійською мовою чоловік співачки.

Анна Седокова з чоловіком прилетіли в США на канікули (фото: instagram.com/annasedokova)

Анна також виклала історію новорічного протистояння і похвалилася невеликим досягненням, яке допоміг здійснити коханий.

Вона супроводила текст фото з сином Гектором з аеропорту і декількома відео. У кадрі Анна відображена в рожевому комплекті об'ємної фактури - облягаюча спідниця з високою талією і топ.



"Діло було так: ми вирішили 31 грудня провести (ні не в лазні) а... в літаку.

Вилітати потрібно було о 7 ранку і летіти 12 годин. Порушити дані собі ж обіцянки ніколи не літати вдень з дітьми на такі далекі відстані, мене змусив чоловік", - розповіла вона.



Яніс розробив план, згідно з яким Гектор не спить всю ніч, але потім весь день в літаку спить і перелаштовується відразу на час в Майамі.



"І план спрацював. У літаку ми спали всі. І так добре, що я навіть проспала свій робочий телефон. Але ми забули, що нас ще чекала новорічна ніч. Отже, о 10 вечора ми були просто ніякими", - розповіла про побічний ефект затії Сєдокова.

Підбадьоритися Ганні та її сонній родині допоміг Дмитро Монатік, який якраз гастролює по США і давав один зі своїх концертів.