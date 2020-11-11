Секс був, але це не зрада: учасник "Танців з зірками" прокоментував роман з Олею Цибульською

Учасник минулого сезону "Танців з зірками" Олександр Прохоров прокоментував свій роман з Олею Цибульською. За словами танцівника, інтим у них був, але назвати це зрадою складно. Адже тоді у Олі була перерва у стосунках з її майбутнім чоловіком.

Прохоров написав у своєму Instagram, що так, секс у них з Олею був, але це не зрада.

Нагадаємо, що в останньому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" артистка зізналася, що її стосунки з майбутнім чоловіком Олександром пройшли випробування. Коли співачка переїхала в Київ з Рівненської області будувати кар'єру, її коханий лишився вдома. Стосунки на відстані дали тріщину.

Тоді в житті Олі з'явився Олександр Прохоров. Вона набирала танцюристів для балету, і на кастинг прийшов високий красень Олександр, але тоді його не взяли через зріст.

"Він такий самець. Високий, гарний, талановитий, харизматичний, вихований, інтелігентний", - згадує Оля.

Олександр Прохоров і Оля Цибульська (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Усе сталося ще через рік під час гастролей в Харкові. Тоді Олександр прийшов на заміну хлопцеві з балету Олі, який захворів. Після виступу вони прогулялися по місту, а на ранок прокинулися разом.

Співачка почала зустрічатися з танцівником, але екскоханому вдалося повернути її. Тепер Цибульська зізнається, що щаслива в шлюбі, і чоловік про стосунки з Прохоровим знає.

Прохоров написав, що не шкодує про те, що сталося. І тепер вони з Олею хороші друзі.

"Щоб запобігти зараз хейту в її бік скажу, що ти @cybulskaya красива, ефектна і перед тобою неможливо встояти. І на момент того, як ми зустрічалися - вона була не в стосунках зі своїм майбутнім чоловіком. Дякую, Олю, за "самця", - написав Прохоров.

Цибульська також спростувала інформацію про зраду, підтвердивши, що тоді все сталося під час паузи у стосунках з майбутнім чоловіком.

Нагадаємо, що в минулому сезоні "Танців з зірками" Олександр Прохоров в парі з гімнасткою Анною Різатдіновою зайняли друге місце. Їм тоді приписували роман, але тепер у Різатдінової почалися стосунки з учасником нинішніх "Танців" "Холостяком" і футболістом Сергієм Мельником.