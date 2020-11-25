Геля з "СВ Шоу" розповіла, чому покинула Вєрку Сердючку і як живе зараз

Радмила Щоголева більш відома як "помічниця Геля" з культового шоу Вєрки Сердючки "СВ Шоу". За кілька сезонів Геля не вимовила ні слова, але запам'яталася всім, як чарівна довгонога дівчинка. Її популярність зашкалювала, але інтерв'ю актриса давала вкрай рідко.

Тепер же в шоу "Життя відомих людей" Радмила розповіла, чому вона насправді пішла від Андрія Данилка, і як живе зараз.

У часи "СВ шоу" актриса купалася в чоловічому увазі. Тепер же вона щаслива в оточенні трьох самих коханих чоловіків - чоловіка Андрія і синів Дмитра та Артема.

Кожне літо цілих три місяці Радмила з родиною перебирається на дачу. І хоча зараз актриса активно повертається в кіно, її головна роль в житті - бути мамою.

Радмила зросла в залі консерваторії, де її батько працював режисером. Не дивно, що вона захотіла стати актрисою, але коли відучилася, і влаштувалася працювати в театр, зрозуміла, що служити Мельпомені не хоче.

"Спочатку я вирішила впасти в депресію, але потім зрозуміла, що не хочеться. Тобто, не виходить", - згадує зі сміхом актриса.

Замість цього вона почала шукати свою роль. Для цього дівчина пробувалася скрізь: у масовках, танцях, співі. До кастингу у Данилка Радмила навіть не готувалася, а про Сердючку тоді навіть не чула. Молоду актрису попросили прочитати вірш, і вона продекламувала "Реве та стогне Дніпр широкий".

Яке ж було здивування, коли "від Сердючки" зателефонували і сказали, що її обрали серед тисячі інших дівчат.

"Я біжу по сходах, поспішаю, вся червона. І якийсь хлопчик спускається, біжить, аж летить... Він такий: "О, ти Рада! Все, Гелею будеш, а я - Андрій. Я проби дивився, ти пройшла", - розповідає актриса.

Радмила каже, що з Андрієм вони спрацювалися відразу, хоча той часто був незадоволений сценаріями.

Спочатку, завданням Гелі було мовчки виносити реквізит. Але потім вона стала невід'ємною частиною "СВ Шоу".

Але пізніше актриса зрозуміла, що закостеніла, засиділася. Вони разом з Данилком вирішили, що поступово Гелюя буде зникати з шоу, але сама Радмила продовжити виступати в його театрі, їздити на гастролі. А це 25 концертів на місяць.

Часу не було ні на особисте життя, ні навіть на хворобу. Коли Радмілі вирізали апендицит, вона вже через тиждень повернулася на сцену, ковтаючи знеболюючі.

Незабаром організм остаточно дав збій. Тоді директор театру відправив Радмилу серед ночі на поїзді в Київ. А ЗМІ розписали, що Геля втекла від Сердючки і зрадила її. З усім тим актриса, як і раніше стверджує, що нікого не зраджувала.

Потім Радмила щільно зайнялася своїм здоров'ям. І одного разу зрозуміла, що самотня настільки, що нікому навіть написати заповіт. Тоді в її житті з'явився Андрій, і незабаром Радмила стала мамою. Причому перша дитина з'явивлася в 41 рік, а друга - у 43.

Геля Радмила Щоголева розповіла, як працювала з Сердючкою Андрієм Данилком (відео: ЖВЛ)

Раніше ми писали, що на концерті Вєрки Сердючки почала народжувати жінка. Пізніше з'ясувалося, що дитині дали цікаве ім'я.