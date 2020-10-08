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У родині Дмитра Комарова поповнення: чарівні фото малюка

Автор: Світлана Мащенко

У Дмитра Комарова в родині відбулася радісна подія

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров тепер може похвалитися новим членом сім'ї. Сестра головного мандрівника і творця програми "Світ навиворіт" народила первістка.

Про поповнення в сімействі Комарових Ангеліна розповіла на своїй сторінці в Instagram, показавши милий рожевий клубочок.

У сторіз Ангеліна, креативний директор салонів краси, розповіла, що дівчинка народилася тиждень тому, 1 жовтня. Її вага склала при народженні 4 кілограми, а зріст - 58 сантиметрів.

"Будь найщасливішою на світі", - підписала фото Ангеліна.

Сестра Дмитра Комарова народила дитину (фото: instagram.com/komarova_angelina)

Підтримати Ангеліну в приватну клініку прийшли друзі, серед яких і дружина Дмитра Олександра Кучеренка.

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Олександра Кучеревська і Ангеліна Комарова (фото: instagram.com/komarova_angelina)

Підписники молодої мами бажають їй і дитині всього найкращого.

  • "Моя дівчинка! Ти неймовірно красива матуся. Нехай маля буде найщасливішим";
  • "Вітаю вас і вашу родину: красивих і цікавих людей має бути більше";
  • "Вітаємо вас! Спокійних ночей, смачного молока і мамі якнайшвидшого відновлення", - йдеться в коментарях.

Раніше ми писали про історію кохання Дмитра Комарова, Ірини Білик та інших, хто закохався на паркеті "Танців з зірками".

Також повідомлялося, що зірка "95 Кварталу" стала мамою і показала онлайн-пологи.

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