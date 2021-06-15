Сімейна ідилія: Ешлі Грем показала рідкісні фото з чоловіком і сином

Ешлі Грем продемонструвала їх милі сімейні розваги. Так, чоловік Ешлі - Джастін Ервін - зображений на тенісному майданчику, на задньому дворі їхнього будинку. А син пари Айзек бігає поруч, причому одягнений в татову футболку. Як пояснила щаслива матуся, це після купання в басейні. До слова, перед цим Ешлі продемонструвала, що йде дощ. Але погода не стала перешкодою для прогулянки.

Чоловік і син Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Свої фото Ешлі цього разу не виклала, залишаючись виключно фотографом. Хоча зазвичай Грем не проти показати прості домашні образи. Як відомо, модель мріє, щоб жінки могли вільно виражати себе і не боятися здатися комусь недостатньо красивими, навіть без косметики або фотошопу.