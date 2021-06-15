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Сімейна ідилія: Ешлі Грем показала рідкісні фото з чоловіком і сином

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США, Вівторок 15 червня 2021 20:26
Сімейна ідилія: Ешлі Грем показала рідкісні фото з чоловіком і сином Ешлі Грем з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем останнім часом так захопилася стильними образами, що практично перестала показувати сімейні фото.

Тому нові знімки в сторіз її блозі неймовірно порадували фанатів.

Ешлі Грем продемонструвала їх милі сімейні розваги. Так, чоловік Ешлі - Джастін Ервін - зображений на тенісному майданчику, на задньому дворі їхнього будинку. А син пари Айзек бігає поруч, причому одягнений в татову футболку. Як пояснила щаслива матуся, це після купання в басейні. До слова, перед цим Ешлі продемонструвала, що йде дощ. Але погода не стала перешкодою для прогулянки.

Сімейна ідилія: Ешлі Грем показала рідкісні фото з чоловіком і синомСімейна ідилія: Ешлі Грем показала рідкісні фото з чоловіком і синомЧоловік і син Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Свої фото Ешлі цього разу не виклала, залишаючись виключно фотографом. Хоча зазвичай Грем не проти показати прості домашні образи. Як відомо, модель мріє, щоб жінки могли вільно виражати себе і не боятися здатися комусь недостатньо красивими, навіть без косметики або фотошопу.

Нагадаємо, не так давно Ешлі показала, що білий відмінно пасує навіть для пишнотілих дівчат. Модель вибрала для виходу в світ світлий аутфіт і не прогадала.

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