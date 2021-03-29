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Сімейний десант: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стали ведучими "Орла&Решки"

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 12:26
Сімейний десант: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стали ведучими "Орла&Решки" Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

Стала відома нова пара ведучих нового сезону популярного українського тревел-шоу "Орел&Решка. 10 років". До музикантів Michelle Andrade, Олексія Завгороднього (Позитив), Юлії Саніної, Івана Дорна та інших приєдналася найяскравіша сімейна пара в українському шоу-бізнесі — Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

Вони знімали випуск в пустельній Йорданії, повідомляє прес-служба "Нового каналу".

"Орел&Решка" – це проект, який не тільки протримався 10 років на екранах, а став улюбленою програмою мільйонів глядачів по всьому світу, — зазначила Надя Дорофєєва. — Він зробив з простих хлопців справжніх ведучих-зірок! Плюс, це проект, який не просто розважає глядачів, але і знайомить їх з нашим дивовижним світом. Я рада стати частиною тревел-легенди і заглянути в неї зсередини".

Для Наді це перший досвід зйомки в подібному проекті. І хоча співачка звикла до частих роз'їздів і щоденної зміни обстановки, вона не очікувала, що робота в "Орлі&Решці" буде такою складною.

"Я думала, що насправді все легше! Графік дуже насичений, за тобою всюди слідують камери, хочеться все показати. Респект ведучим усіх сезонів! Мало хто розуміє, як артистам у концертному турі. А я тепер на власному досвіді знаю, що бути ведучою "Орла&Решки" непросто, але неймовірно цікаво", — зізналася співачка.

Сімейний десант: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стали ведучими &quot;Орла&amp;Решки&quot;

А ось Володимир Дантес вже колись був ведучим іншого тревел-шоу — він об'їздив 75 країн, в тому числі і Йорданію, так що знав, чого варто очікувати від неї.

"Колись я приходив на кастинг "Орла&Решки", але щось не пам'ятаю, щоб був ведучим до цього дня, — сміється Володимир Дантес. — Зате вів іншу програму, і здорово, що зараз нас з Надею покликали стати частиною цього легендарного проекту. Вилетіти кудись в еру пандемії — це захват. Згадати, що таке подорожі, спілкування з людьми, побачити радісні обличчя — завжди приємно і круто, так що я був радий зйомкам".

Сімейний десант: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стали ведучими &quot;Орла&amp;Решки&quot;

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стали ведучими "Орла&Решки" (фото: прес-служба Нового каналу)

Дивіться випуск "Орла&Решки. 10 років" з Надею Дорофєєвої та Володимиром Дантесом в суботу, 10 квітня, о 10:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва відверто зізналася, про що шкодує на "Голосі країни", де є одним із зіркових тренерів.

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