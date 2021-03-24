Дорофєєва відверто зізналася, про що шкодує на "Голосі країни"
Співачка Надя Дорофєєва, яка цього року розпочала сольну кар'єру, є однією з тренерів на популярному шоу "Голос країни". Співачка відверто розповіла, про що вона шкодує за час перебування на шоу в кріслі судді.
Про це зірка розповіла в інтерв'ю "Фактам".
Дорофєєва зізналася, що їй неймовірно важко було прощатися з блогером Микитою Леонтьєвим. За її словами, у хлопця є талант, і він себе обов'язково проявить.
"Це сталося на останньому етапі вокальних боїв. Мені було надзвичайно важко прощатися з блогером Микитою Леонтьєвим. Разом з Сергієм Лазановсmким вони виконали хіт Христини Соловей "Тримай". За умовами проекту, я повинна була вибрати когось одного. Микита — молодий хлопець, дуже артистичний, класний, думаю, у нього велике майбутнє, і дуже хочу попрацювати з ним ще", - поділилася співачка.
Також артистка відзначила, що найскладнішим у шоу для неї є "сліпі прослуховування"
"Для мене завжди найбільш напруженим етапом є сліпі прослуховування. Мені подобається бачити артиста, спостерігати за його харизмою, а коли все посилюється ще й голосом, це подвійне задоволення! Але в тому-то й фішка "Голосу", щоб не бачити людини, а тільки слухати і відчувати, намагаючись розпізнати той голос, який прямо проникає в душу", - розповіла Надя.
Надя Дорофєєва в суддівському кріслі (фото: 1+1)
Дорофєєва також зізналася, що їй не чужо почуття емпатії, вона часто плаче від емоцій, які викликають пісні учасників.
"Я шалено емпатична людина, і якщо вже мене пробиває, то віддаюся цій емоції повністю. Зазвичай сльози у мене викликає щось дуже добре або сумне. А учасники часто обирали сумні пісні, підкріплюючи їх зворушливими особистими історіями, — це не могло не чіпляти", - резюмувала зірка.
Нагадаємо, що на "Голосі країни" Надя Дорофєєва зробила складний вибір, але не змогла стримати сліз.