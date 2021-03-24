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Дорофєєва відверто зізналася, про що шкодує на "Голосі країни"

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 15:24
Дорофєєва відверто зізналася, про що шкодує на "Голосі країни" Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Надя Дорофєєва, яка цього року розпочала сольну кар'єру, є однією з тренерів на популярному шоу "Голос країни". Співачка відверто розповіла, про що вона шкодує за час перебування на шоу в кріслі судді.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю "Фактам".

Дорофєєва зізналася, що їй неймовірно важко було прощатися з блогером Микитою Леонтьєвим. За її словами, у хлопця є талант, і він себе обов'язково проявить.

"Це сталося на останньому етапі вокальних боїв. Мені було надзвичайно важко прощатися з блогером Микитою Леонтьєвим. Разом з Сергієм Лазановсmким вони виконали хіт Христини Соловей "Тримай". За умовами проекту, я повинна була вибрати когось одного. Микита — молодий хлопець, дуже артистичний, класний, думаю, у нього велике майбутнє, і дуже хочу попрацювати з ним ще", - поділилася співачка.

Також артистка відзначила, що найскладнішим у шоу для неї є "сліпі прослуховування"

"Для мене завжди найбільш напруженим етапом є сліпі прослуховування. Мені подобається бачити артиста, спостерігати за його харизмою, а коли все посилюється ще й голосом, це подвійне задоволення! Але в тому-то й фішка "Голосу", щоб не бачити людини, а тільки слухати і відчувати, намагаючись розпізнати той голос, який прямо проникає в душу", - розповіла Надя.

Дорофєєва відверто зізналася, про що шкодує на &quot;Голосі країни&quot;Надя Дорофєєва в суддівському кріслі (фото: 1+1)

Дорофєєва також зізналася, що їй не чужо почуття емпатії, вона часто плаче від емоцій, які викликають пісні учасників.

"Я шалено емпатична людина, і якщо вже мене пробиває, то віддаюся цій емоції повністю. Зазвичай сльози у мене викликає щось дуже добре або сумне. А учасники часто обирали сумні пісні, підкріплюючи їх зворушливими особистими історіями, — це не могло не чіпляти", - резюмувала зірка.

Нагадаємо, що на "Голосі країни" Надя Дорофєєва зробила складний вибір, але не змогла стримати сліз.

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