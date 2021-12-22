Сімейний підряд: Осадча і Горбунов показали перші кадри з "Голосу країни 2022"

Відома телеведуча Катя Осадча розповіла, що вже щосили йдуть зйомки нового сезону вокального шоу "Голос країни" . Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони вже вшосте вестимуть проект - справжня сімейна традиція!

На своїх сторінках в Instagram Катя і Юра поділилися першими фото зі зйомок і похвалилися стильними нарядами.

Зіркові ведучі позували в обнімку в ефектних луках чорного кольору. Осадча приміряла спідницю в підлогу і оригінальний топ з відкритими плечима і глибоким декольте. Вона доповнила образ намистом-чокером і макіяжем з акцентом на очі, а волосся красиво поклала за вуха.

Горбунов постав у чорному костюмі з жилеткою і темно-зеленому піджаку.

Катя Осадча та Юрій Горбунов стали ведучими шоу "Голос країни 2022" (фото: instagram.com/kosadcha)

"Наша сімейна традиція - щороку розпочинаємо новий сезон Голосу країни. За шість спільних сезонів ми встигли народити двох синів, провести в павільйоні десятки знімальних годин та прослухати і підтримати майже тисячу учасників. Голос Країни 12 ви побачите вже в січні", - поділилася Катя.

У свою чергу, Юрій опублікував пару кадрів з дружиною і суддями нового сезону шоу - нагадаємо, ними будуть Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова і Надя Дорофєєва.

"Зйомки 12 сезону "Голосу країни" набирають обертів!" - написав шоумен.

Осадча і Горбунов в компанії суддів нового сезону "Голосу країни" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі почали ділитися враженнями в коментарях.