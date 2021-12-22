Сімейний підряд: Осадча і Горбунов показали перші кадри з "Голосу країни 2022"
Відома телеведуча Катя Осадча розповіла, що вже щосили йдуть зйомки нового сезону вокального шоу "Голос країни". Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони вже вшосте вестимуть проект - справжня сімейна традиція!
На своїх сторінках в Instagram Катя і Юра поділилися першими фото зі зйомок і похвалилися стильними нарядами.
Зіркові ведучі позували в обнімку в ефектних луках чорного кольору. Осадча приміряла спідницю в підлогу і оригінальний топ з відкритими плечима і глибоким декольте. Вона доповнила образ намистом-чокером і макіяжем з акцентом на очі, а волосся красиво поклала за вуха.
Горбунов постав у чорному костюмі з жилеткою і темно-зеленому піджаку.
Катя Осадча та Юрій Горбунов стали ведучими шоу "Голос країни 2022" (фото: instagram.com/kosadcha)
"Наша сімейна традиція - щороку розпочинаємо новий сезон Голосу країни. За шість спільних сезонів ми встигли народити двох синів, провести в павільйоні десятки знімальних годин та прослухати і підтримати майже тисячу учасників. Голос Країни 12 ви побачите вже в січні", - поділилася Катя.
У свою чергу, Юрій опублікував пару кадрів з дружиною і суддями нового сезону шоу - нагадаємо, ними будуть Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова і Надя Дорофєєва.
"Зйомки 12 сезону "Голосу країни" набирають обертів!" - написав шоумен.
Осадча і Горбунов в компанії суддів нового сезону "Голосу країни" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Користувачі мережі почали ділитися враженнями в коментарях.
- Найкрасивіші!!!
- Класна ви парочка!
- Чудово виглядаєте! Було дуже приємно спостерігати за вами
- Без Тіни то не голос
- Ви чудова пара, щастя вам
- Які ж ви красиві
- Ви - просто неймовірні!
- А де Тіна Кароль, без неї це шоу перетворитися в балаган
- Полякова зайва, знову кричати буде
- Щось Наді з образом перемудрили...
- Ви такі класні всі
Раніше ми писали, що Катя Осадча і Юрій Горбунов 19 грудня, в День святого Миколая хрестили свого молодшого сина Данила. На святі серед гостей були присутні Потап і Настя Каменських.