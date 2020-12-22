Сім'я - це головне: Демі Мур показала миле фото з дорослими дітьми

Демі Мур відома своєю любов'ю до реалістичних життєвих кадрів. Вона намагається показувати домашній побут, свої фото без фотошопу і "прикрас", а також обожнює ділитися з фанатами знімками з дорослими доньками. Не так давно вона згадала літню прогулянку, куди вирушила з ними. А тепер настав час зимових розваг.



Демі Мур з сім'єю (фото: instagram.com/demimoore)

Демі показала фото, на якому сім'я гуляє по лісі. Всі вони одягнені тепло, так що напевно подарували собі цілий день на свіжому повітрі. Сама голлівудська зірка приміряла чорний стьобаний пуховик, сірі штани і комфортні черевики. Одна з її дочок також приміряла куртку практично до п'ят, а друга – стильний комбінезон з блискучого матеріалу з хутряною облямівкою. Компанія прихопила з собою і домашніх улюбленців.

"Сімейний сніжний день", - написала екс-дружина Брюса Уілліса під знімком. "Прекрасна сім'я", "Дуже мило", "Ви найкращі", "Я люблю вас всіх", "Прекрасна мама і дочки. Сім'я, благословенна Богом", "А де ж Брюс?", - у відповідь посипалися коментарі.

Нагадаємо, Міцний Горішок провів з Демі мур і дочками від першого шлюбу весь весняний карантин. Але тепер він вирішив присвятити час нинішній дружині і молодшим дочкам.