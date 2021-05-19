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Сім'я вже не та: Надя Дорофєєва розповіла про сварки з чоловіком Дантесом

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Київ, Середа 19 травня 2021 17:03
Сім'я вже не та: Надя Дорофєєва розповіла про сварки з чоловіком Дантесом Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що її стосунки з чоловіком Володимиром Дантесом дуже змінилися з роками. Тепер їхня сім'я більше не нагадує італійську, як раніше.

Про зміни у відносини з чоловіком співачка розповіла в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Надя Дорофєєва вже 6 років щасливо заміжня за співаком Володимиром Дантесом. За її словами, Їхні стосунки стали набагато спокійнішими, ніж вони були раніше.

"Ми стали ще ближче. Ми навіть з'ясовуємо стосунки вже взагалі по-іншому. Так, ми можемо покричати трохи. Але все-таки роки, і мудрість, напевно, приходить поступово. Вже немає ось цього - я на зло піду в іншу кімнату ночувати, щоб тобі було неприємно. Тобто ми цим не займаємося вже", - каже співачка.

Дорофєєва показала трусики і обурила мережу, чоловік тут же відреагував: "неприпустимо виставляти"

Сім'я вже не та: Надя Дорофєєва розповіла про сварки з чоловіком Дантесом

Надя і Володимир - більше не італійська сім'я (фото: прес-служба каналу "Україна")

Стосунки у співачки зі свекрухою теж прекрасні. Наприклад, Надя розповіла, що ніколи не чула від родички жодного докору.

"Жодного разу в житті. Вона потім каже: "Ти бачиш, якого я тобі дружина віддала". Тобто, вона жартує. Вона свята свекруха. Навіть з перебором в іншу сторону. Вона не подзвонить зайвий раз. Кажу: "А коли ви приїдете взагалі?". Вона відповідає: "Так, добре, заїду", - розповіла зірка.

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