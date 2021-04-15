Серце б'ється у такт: Приходько підірвала мережу ніжним вагітним фото і расекретила вагу
Анастасія Приходько днями вперше познайомила шанувальників з третім малюком, народження якого знаменитість ретельно приховувала. Тепер вона може відкрито говорити про вагітність і ділитися своїми емоціями. Так,артистка вирішила показати ніжне фото, яке зробила на згадку, чекаючи появи на світ дитини.
Артистка опублікувала пам'ятний знімок з сімейного альбому в Instagram.
Новину про народження третьої дитини Анастасія супроводжувала досить відвертим чорно-білим фото, на якому позує з кругленьким животиком топлес в білизні і шкірянці. Співачка уточнила, що провокаційний знімок викликав ажіотаж у мережі.
"Хтось вітав, хтось обурювався, хтось взагалі не зрозумів. Я люблю бути різною і головне, хочу і МОЖУ собі це дозволити, не соромлячись своїх самовиражень", - уточнила співачка.
На противагу попередньому знімку, вона показала повне ніжності фото у пухнастому білосніжному светрі. Анастасія зворушливо обіймає значний животик і мрійливо дивиться вдалину. Легкий макіяж, віяло довгих вій і гладко зачесане волосся роблять лук майбутньої мами ще більш жіночним.
Анастасія зізналася, що буває різною (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Ось тут я дуже мила і теж собі подобаюся. У мені живе Нове життя, моє серце б'ється в такт з маленкому серденьку малюка. Ну, хіба це не чудово?" - поцікавилася зірка.
Підписники артистки захопилися її зворушливим образом в очікуванні дива.
- Вам вагітність личить, дуже красива!
- Красива, ніжна, турботлива мама
- Дуже мило
- Чудово! Не слухай нікого. Ти дуже красива
- Дуже красиве і ніжне фото
- Ти чарівна. Кохай і будь коханою
- Яка жіночна і ніжна
- Як миленько
До речі, співачка показала ваги і розсекретила свою поточну вагу – 58,8 кг. Вона зазначила, що задоволена результатом через три тижні після пологів.
Анастасія розсекретила свою вагу (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Нагадаємо, що Анастасія Приходько ретельно приховувала третю вагітність і зізналася в тому, що стала багатодітною мамою тільки тоді, коли вже народила і малюк трохи підріс.