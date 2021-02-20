Сергій Бабкін показав, як виглядає після другої операції на очах: він летить додому

Сергій Бабкін разом з дружиною 18 лютого вилетів в австрійську столицю заради другої операції на очах. Пара прогулялася по Відню і показала, що їх здивувало найбільше . А вже 19 лютого Сергію прооперували друге око. Музикант і його дружина опублікували перші кадри після хірургічного втручання.

У InstaStories Сергій показав фото без очок перед самою операцією. Він сидить з катетером у руці і з респіратором.

А вранці в суботу, 20 лютого, в фотоблозі у артиста з'явилося селфі з дружиною в ліфті. Пара їде з валізами й сумками, зрозуміло, що вони зібралися в аеропорт. "Додому", – коротко і ясно підписав фото Сергій. Сніжана ж показала ранкове селфі з чоловіком, на якому позує з ним в обнімку. На обох знімках Сергій в спеціальних темних окулярах.

Сергій поділився фото перед операцією (фото: instagram.com/babkin_official)

До речі, першу операцію Бабкіну зробили ще 5 лютого. Вона пройшла успішно, навіть краще, ніж припускав лікар. Музикант повернувся в Україну, щоб пізніше знову прилетіти до Відня і прооперувати друге око.

Сергій Бабкін з дружиною повертаються з Відня в Україну (фото: instagram.com/babkin_official/ instagram.com/snezhana_babkina)

Бабкін неодноразово говорив, що в Україні людей з рідкісним офтальмологічним діагнозом, як у нього, не оперують. В країні є лише одна клініка, здатна взятися за це. Але вона не укомплектована всім необхідним. Він закликав вирішити це серйозне питання на державному рівні, адже не у всіх українців є можливість проходити лікування за кордоном.