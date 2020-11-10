Сергій Танчинець прокоментував свій виліт з "Танців з зірками"

Рок-музикант висловився про виліт з танцювального шоу

Сергій Танчинець покинув шоу "Танці з зірками 2020" за крок до чвертьфіналу. Проте лідер рок-гурту "Без Обмежень" показав хороший прогрес разом з танцівницею Яною Цибульською.

Свою участь у шоу музикант завершив на позитивній ноті. Танчинець в черговий раз переконався в тому, що у світі немає нічого неможливого. І навіть почати танцювати в 38 років. Про це він написав у своєму Instagram.

"Найголовніше - немає нічого неможливого! Все що ти хочеш, все що тобі важливо, якщо докладеш достатньо зусиль, може тобі підкоритися! В черговий раз довів собі цю істину. Якщо що, то 38-й рік життя - саме час для того, щоб навчитися танцювати", - заявив рокер.

Сергій Танчинець з Яною Цибульської (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Він також висловив величезну подяку всім, хто його підтримував і заохочував. Музикант підкреслив, що завдяки цим людям він дійшов до 11 прямого ефіру.

"Сподіваюся, ми робили вас трохи щасливішими, у ці непрості часи!" - додав Танчинець.

Сергій Танчинець з сім'єю (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Артист не забув подякувати і свою партнерку по паркету Яну Цибульську. Він підкреслив, що вона дуже талановита і цілеспрямована, і кращої партнерки у нього просто не могло бути.

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