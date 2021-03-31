Як сестри: Віра Брежнєва з донькою похвалилися фігурами в бікіні

Віра позувала в чорному бікіні, такого ж кольору пляжній панамі і смугастій накидці на стегнах. Артистка доповнила ефектний лук сонцезахисними окулярами, а її поза і ракурс знімка дозволяють помилуватися на фігуру 39-річної зірки.

Віра Брежнєва захопила фігурою в бікіні (фото: instagram.com/ververa)

"Щаслива мама 20ти річної доньки. Спасибі всім за привітання! Найбільше моє щастя, що я нарешті з обома дочками! Ще й на канікулах!" - поділилася Брежнєва.

"Найгарніша мама", - тут же мило написала під фото Соня.

Зазначимо, що 30 березня старшій дочці співачки Соні Кіперман виповнилося 20 років. Молодшій Сарі ж зараз 11 років.

У розділі Сториз свого акаунту Віра показала ще кілька пляжних фото, в тому числі і разом з Сонею, яка також вибрала чорний купальник без бретелей. Шанувальники вже не раз помічали разючу подібність мами з донькою і що вони виглядають, ніби сестри.

Віра Брежнєва з дочкою Сонею показали фігури в купальниках (фото: instagram.com/ververa)

В коментарях фолловери бажають їм гарного відпочинку і обсипають Віру компліментами.