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Як сестри: Віра Брежнєва з донькою похвалилися фігурами в бікіні

Автор: Lite

Українська співачка Віра Брежнєва вирушила в довгоочікувану відпустку до моря. Зірка особливо щаслива, адже компанію їй склали обидві її дочки. Старша Соня живе і вчиться в Америці, тому бачаться вони з мамою нечасто.

На своїй сторінці в Instagram Брежнєва опублікувала жаркі фото в бікіні - як себе одної, так і разом зі старшою дочкою. Кадри зроблені на пляжі в Дубаї, де відпочиває сімейство.

Віра позувала в чорному бікіні, такого ж кольору пляжній панамі і смугастій накидці на стегнах. Артистка доповнила ефектний лук сонцезахисними окулярами, а її поза і ракурс знімка дозволяють помилуватися на фігуру 39-річної зірки.

Віра Брежнєва захопила фігурою в бікіні (фото: instagram.com/ververa)

"Щаслива мама 20ти річної доньки. Спасибі всім за привітання! Найбільше моє щастя, що я нарешті з обома дочками! Ще й на канікулах!" - поділилася Брежнєва.

"Найгарніша мама", - тут же мило написала під фото Соня.

Зазначимо, що 30 березня старшій дочці співачки Соні Кіперман виповнилося 20 років. Молодшій Сарі ж зараз 11 років.

У розділі Сториз свого акаунту Віра показала ще кілька пляжних фото, в тому числі і разом з Сонею, яка також вибрала чорний купальник без бретелей. Шанувальники вже не раз помічали разючу подібність мами з донькою і що вони виглядають, ніби сестри.

Віра Брежнєва з дочкою Сонею показали фігури в купальниках (фото: instagram.com/ververa)

В коментарях фолловери бажають їм гарного відпочинку і обсипають Віру компліментами.

  • Всім би так виглядати мамам і Не мамам. Це складно
  • Чудова Віра!
  • шалено красива
  • Прекрасного відпочинку, Вірочка
  • Прекрасних вам днів разом
  • Яка ж у вас фігура
  • Моя улюблена Віра. Найспекотніших вам канікул! Ви цього варті!!!
  • Літак вдало вписався в кадр. Красива мама гарних дочок
  • Як таке може бути? Доньці 20 а мамі вічно 18?
  • Сама як дівчинка
  • Я подумав це і є 20 річна дочка

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва змінила свою зовнішність і втратила "родзинку" на обличчі.

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Новини України Віра БрежнєваСоня Киперман
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