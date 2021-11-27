Зараз про це шкодую: Репяхова на тлі скандалу зробила заяву про колишню дружину Павліка

Так, її зачепило, що деякі ЗМІ назвали конфлікт між жінками "негласною війною". Катерина зазначила, у своєму пості не згадувала імен і прізвищ, але Лариса сприйнялаа текст на свій рахунок.

"У мене одне бажання - щоб цієї людини ніяким чином не було в моєму житті", - підписала своє відеозвернення до мережевої публіки дружина співака.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Також вона зазначила, що неодноразово вибачалася перед колишньою дружиною Павліка, про що зараз шкодує.

"Далі я буду діяти виключно в рамках закону", - запевнила Репяхова.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Днем раніше Катерина заявила, що буде фіксувати будь-які випади і образи на свою адресу як від Лариси Созаєвої, так і від користувачів мережі, які дозволяють собі різкі звинувачення на її адресу.

Катерина зазначила, що має намір захищати свої конституційні права, а в разі необхідності готова звернутися в кіберполіцію.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)