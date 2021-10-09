Ось так зараз виглядає Йоко Оно - дружина Джона Леннона, якому сьогодні було б 81
Історія їхнього кохання сповнена загадок, драм і скандалів, але як і раніше оспівується як одна з найяскравіших у світовому шоу-бізнесі.
Джон Леннон і Йоко Оно - легендарний музикант і його дружина і головна муза, могли б відзначити 9 жовтня його 81-річчя.
Йоко Оно -особистість суперечлива і складна. Художниця з аристократичної сім'ї старше на 7 років, яка переслідувала геніального музиканта, буквально одруживши на собі. Але з іншого боку, перетворила його в нову людину і вдихнула в його творчість нове життя. Йоко Оно і Джон Леннон прожили разом 12 років, і незважаючи на численні скандали, вельми щасливих. Сам Джон Леннон вважав зустріч з нею доленосною і буквально не міг надовго залишатися без дружини.
"Це була людина, з якою я міг домовитися або посваритися, як зі старим приятелем, але з нею я міг ще зайнятися любов'ю. Людина, яка могла погладити мене по голові, коли я втомлювався, хворів або впадав в депресію. Людина, яка могла замінити мені матір. Це було так, ніби я виграв великий приз", - говорив Леннон.
Джон Леннон і Йоко Оно (фото: instagram.com/yokoono)
Сьогодні Йоко Оно 88, вона все така ж енергійна і ексцентрична. Жінка активно веде свій Instagram, де міркує про життя і часом згадує яскраві моменти з минулого. Демонструє свої картини, дитячі фото та гасла. У свої роки вдова легендарного музиканта все так же закохана в життя і не втомлюється ним захоплюватися. Пропонуємо помилуватися сучасними фото Йоко Оно.
Йоко Оно сьогодні (фото: instagram.com/yokoono)
Також ми писали про найяскравіші образи Зендаї на червоних доріжках.