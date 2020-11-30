Шикарна: Лілія Ребрик в яскраво-червоному костюмі захопила шанувальників вишуканою красою

Лілія Ребрик не шкодує часу і сил, щоб показувати фанатам шматочки свого життя. Нещодавно вона поділилася знімком своєї щасливої родини на прогулянці: тато Андрій Дикий, мама і доньки одягнені в однакові шапки з написом "Дика сімейка". Потім Лілія у своєму мікроблозі показала, в чому ходить на піжама-паті з доньками. І ось справа дійшла і до роботи, адже Лілія не тільки провідна, але і актриса. Так що Ребрик встигає повеселитися і на знімальному майданчику.

А ще у Лілії - винятковий смак, вона вміє виділитися елегантним вбранням. Так, ведуча показала фото зі свого ефіру, де вона з'явилася перед глядачами в шикарному червоному брючному костюмі. До поряд ведуча підібрала туфлі на підборах, які підходять за кольором до лонгсливу, а ось макіяж Лілія зробила стриманий.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Ніжний мейк вам до лиця", "Шикарна", "Завжди така позитивна, ніжна, дивовижна красуня!", "Ліля,шикарно виглядаєте,червоний колір вам дуже личить!", - написала шанувальники зірки.

Нагадаємо, що нещодавно Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці в спортивних штанях. В домашньому костюмі - зате з якою розтяжкою! Лілія показала, на що здатна колишня гімнастка.