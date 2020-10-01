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В шикарній формі: модний Потап і Каменських мікротопі підкорили стилем на відпочинку

Автор: Lite

Подружжя постали в стильних і ефектних образах

Потап і Настя Каменських чудово відпочили в Туреччині – пара засмагала, каталася на яхті, дегустувала місцеву кухню і проводила вільний час у своє задоволення, набираючись сил і натхнення для нових творчих звершень. Подружжя з задоволенням поділилося фото з мальовничого курорту і "вигулювали" стильні вбрання. Так, пара вже прилетіла до Києва, але продовжує ділиться яскравими фотозгадками.

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Співачка на сторінці в Instagram опублікувала знімок з чоловіком, на якому постала в ефектному total white образі. На співачці – мікротоп, трендові бермуди з завищеною лінією талії і стильний кейп. Потап одягнув стильний капелюх, смугасту футболку і шорти у відтінку кемел.

Потап і Настя Каменських показали стильний сімейний підряд (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сімейний образ. Оцініть від 1 до 10", - запропонувала співачка. Шанувальники скупали подружжя в компліментах.

  • Вау, які ви молодці в шикарній формі
  • Суперові
  • Гарненькі
  • Які шикарні
  • Яка ви чудова пара
  • Потап скидається тут на Брюса Уилиса
  • Дуже гармонійна пара!

Також Настя раніше опублікувала фото в білосніжному бікіні. Вона розташувалася на затишному м'якому лежаку з подушками.

Нагадаємо, що раніше Потап зізнався, як називає дружину і показав спільне щасливе фото.

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Новини України Настя КаменськихПотап