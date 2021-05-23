"Шикарний вигляд": спокуслива Нікітюк розбурхала мережу чоловічим поглядом на свої форми

Леся Нікітюк останнім часом балує шанувальників жаркими кадрами і з задоволенням демонструє струнку фігуру з різних ракурсів. Її пляжні фото змушують серця фоловерів битися частіше, а поява Леді Ле з чубчиком навіть заплутала фанів ведучої, і вони порівняли її зі Світланою Лободою. Леся продовжує епатувати публіку, і цього разу вона вирішила показати свою фігуру з цікавого ракурсу.

Ведуча опублікувала в Instagram два знімки і показала різницю в сприйнятті чоловіка і жінки.

На першому кадрі вона робить селфі біля дзеркала і позує в білому топі і світлих джинсах з високою посадкою. Ефектний макіяж зроблений з акцентом на губи з нюдовой помадою і чітко окресленим контуром. Багато шанувальників порахували, що Леся збільшила губи.

На задньому плані можна побачити друга Лесі, блогера і телеведучого Євгена. Він і зробив другий, гарячий кадр, показавши, свій чоловічий погляд на Лесю. На знімку відображена... п'ята точка зірки в облягаючих джинсах.

Леся наочно показала чоловічий погляд на жіночу привабливість (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Що бачу я VS що бачити він", - вказала на різницю між чоловічим і жіночим сприйняттям ведуча.

Шанувальники в коментарях також висловили свою думку.