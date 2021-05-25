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А де шоломи? Горбунов похвалилася новим умінням синочка і стурбував шанувальників

Автор: Lite

Юрій Грбунов незабаром стане щасливим батьком вдруге - Катя Осадча чекає малюка. Ведучий недавно зізнавався, що мріє про доньку, зараз він береже улюблену як зіницю ока і всіляко піклуватися про неї. Пара нещодавно повернулася з Туреччини, де відпочила на яхті з синочком Іван. Турботливий тато намагається якомога більше часу проводити з хлопчиком.

На свіжому фото в Instagram Юрій катається на заході з Іваном на велосипеді.

Хлопчик досить впевнено тримається на сидінні, правда, не без татової допомоги. Юрій тримає малюка за руку і допомагає йому не відставати. Варто відмітить, що тато і син навіть схоже одягнені – вони вбрали стриману темну гаму.

Юрій та Іван їдуть по зручній акуратній доріжці, що знаходиться на території елітного закритого селища по Києву, де живе зіркова родина. Їх сусід, а за сумісництвом хресний Івана, Потап, частенько приходити в гості до хлопчика з Настею Каменських, а взимку вони навіть влаштували веселі катання на санчатах великою і дружною компанією.

Юрій з сином Іваном люблять активне дозвілля (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Буксирування згідно вечірнього плану", - підписав знімок з сином Юрій. До слова, батько і хлопчик зняті зі спини.

Шанувальники схвалили активне дозвілля тата і сина, але зробили кілька зауважень.

  • Які молодці. Особливо тато, піклуватися про здоров'я сина. Будьте обережні на широкій дорозі
  • Спорт Forever! А де ваші шоломи?
  • Молодець
  • Як миленько
  • Красені, супер
  • Клас
  • Тепер ще й доцю

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча закрутила голову значним декольте.

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Новини України Юрій ГорбуновКатя Осадча