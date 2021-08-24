Капелюха не вистачає: відома співачка замінила Катю Осадчу в "Світському житті"

Відома українська співачка Наталія Могилевська на час стала ведучою популярної програми "Світське життя". Вона замінила ведучу Катерину Осадчу, яка зараз у декретній відпустці - днями вона народила третього сина . Як і під час першого декрету з сином від Юрія Горбунова Іваном, ведучими шоу тимчасово будуть різні українські зірки.

Про свою нову роботу Могилевська повідомила в Instagram , а заодно і показала фото зі свого першого заходу в якості ведучої.

Наталя взяла інтерв'ю у гостей церемонії нагородження державної нагороди "Національна легенда української музики". Церемонія нагородження відбулася в Маріїнському палаці і закінчилася великим концертом.

Артистка опублікувала серію знімків, на яких зображена із зірковими гостями - Софією Ротару, Андрієм Шевченком, Дмитром Гордоном, Стасом Бокланом, Іриною Білик і Кетрін Винник.

Наталя Могилевська стала новою ведучою "Світського життя" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ще раз вітаю Катю з народженням сина і зустрічаємося завтра все на стадіоні", - написала під фото Могилевська, давши знати таким чином, що вона також працюватиме і на великому концерті до Дня незалежності України.

Співачка також показала своє вбрання для першого заходу - біле вечірнє плаття в підлогу з невеликим шлейфом, яке вона доповнила оригінальним синім піджаком з візерунками і одним рукавом. Завершують лук сріблясті туфлі-човники на шпильці, красиве укладання і макіяж з акцентом на очі.

"Як вам нова ведуча Світського життя?" - поцікавилася Наталя.

Наталя Могилевська похвалилася розкішним образом у ролі ведучої (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Користувачі мережі почали ділитися своїми враженнями в коментарях.