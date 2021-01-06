Сходила на спорт: Світлана Лобода похвалилася оголеним тілом після занять в залі

Світлана Лобода не приховує, що для досягнення тіла мрії потрібно над ним добряче попрацювати. Співачка тренується мало не кожен день, а також їсть корисну їжу і не забуває про вітаміни.
Як результат - в будь-якому вбранні співачка виглядає просто чудово: від купальників до обтягуючих шкіряних штанів.
Наприклад, днями співачка заворожила фанатів своїм новорічним аутфітом: біла шубка з видовженими ворсом, блискучі штани, сірий, з блискітками ж, топ. А ще - стильна укладка з голлівудському стилі і чорні окуляри на пів-обличчя. Світлана виглядає не гірше голлівудських красунь.
Також добре виглядає Світлана і зовсім без одягу! Лобода запостила знімок, на якому вона стоїть в ультракоротком топі і бікіні. Співачка демонструє оголене підкачане тіло, до відпочинку готова!
"Сходила на спорт. Зібрала речі. Полетіла на канікули", - лаконічно написала Лобода під гарячим знімком.
Нагадаємо, що Світлана Лобода особисте життя не афішує (наприклад, шанувальники співачки досі не знають, від кого у Світлани молодша дочка Тільда). Але "похвалитися" доньками Світлана любить.
Наприклад, нещодавно Лобода показала фото, на якому вона стоїть з двома своїми крихтами і ніжно посміхається. Всі одягнені в білі вбрання - справжнє жіноче царство.