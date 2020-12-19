Шоу, сценарій та постановка: Ксенія Мішина зробила щире зізнання про переможця "Холостячки"

"Холостячка" Ксенія Мішина нарешті більше майже не холостячка - вона зробила свій вибір на проекті і, здається, остаточно розпрощалася з самотністю. Актриса віддала своє серце Олександру Еллерту.

У своєму мікроблозі актриса, не стримуючи емоцій, подякувала і долі, і команді, яка працювала над проектом. Вона написала, що їй хочеться дуже голосно кричати слова подяки, "щоб вони луною відгукнулися в серці кожного, хто доклав свої зусилля до проекту".

Потім Ксенія додала, що, зрозуміло, шоу було побудовано на сценарії, але запевнила, що вибір все одно робила серцем.

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"Хтось скаже шоу, вистава, сценарій. Я скажу - так! Але не той сценарій, про який ви зараз подумали. Вибір я робила серцем", - написала Ксенія, виставивши фото свого поцілунку з Олександром.

Ксенія Мішина більше не холостячка (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Також актриса додала, що гарна імпровізація неможлива без продуманого і підготовленого контексту. А над "Холостячкой" працювала величезна команда, від продюсерів до сценаристів.

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