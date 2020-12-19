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Шоу, сценарій та постановка: Ксенія Мішина зробила щире зізнання про переможця "Холостячки"

Новость на русском → Субота 19 грудня 2020 12:59
Шоу, сценарій та постановка: Ксенія Мішина зробила щире зізнання про переможця "Холостячки" Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)
Автор: Lite

"Холостячка" Ксенія Мішина нарешті більше майже не холостячка - вона зробила свій вибір на проекті і, здається, остаточно розпрощалася з самотністю. Актриса віддала своє серце Олександру Еллерту.

У своєму мікроблозі актриса, не стримуючи емоцій, подякувала і долі, і команді, яка працювала над проектом. Вона написала, що їй хочеться дуже голосно кричати слова подяки, "щоб вони луною відгукнулися в серці кожного, хто доклав свої зусилля до проекту".

Потім Ксенія додала, що, зрозуміло, шоу було побудовано на сценарії, але запевнила, що вибір все одно робила серцем.

"Хтось скаже шоу, вистава, сценарій. Я скажу - так! Але не той сценарій, про який ви зараз подумали. Вибір я робила серцем", - написала Ксенія, виставивши фото свого поцілунку з Олександром.

Шоу, сценарій та постановка: Ксенія Мішина зробила щире зізнання про переможця &quot;Холостячки&quot;Ксенія Мішина більше не холостячка (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Також актриса додала, що гарна імпровізація неможлива без продуманого і підготовленого контексту. А над "Холостячкой" працювала величезна команда, від продюсерів до сценаристів.

До Речі, відомий український астролог Аріна Артуровна вже встигла зробити прогноз, як будуть розвиватися відносини і які перспективи чекають на пару, судячи з їх натальних карт.

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