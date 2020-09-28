Штамп має значення: Наталія Водянова зворушила мережу романтичним фото в обіймах чоловіка-мільярдера

Наталія Водянова і Антуан Арно одружилися зовсім недавно – пара влаштувала таємний розпис у паризькій мерії. Правда, пізніше сама модель показала фото і відео з заходу. Тепер Водянова, вже в новому статусі дружини, ділиться зворушливими знімками з коханим чоловіком.

Кілька годин тому вона показала затишне фото, на якому вони зручно розташувалися на дивані в своєму будинку. Наталія одягнена в довге бордове плаття з рукавами-ліхтариками, а Антуан у класичний костюм. Модель лежить в обіймах чоловіка, а він дивиться на неї закоханими очима і буквально не може відвести погляд. "Містер і Місіс", – залишила Наталія підпис під романтичним сімейним фото.

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники пари не могли стримати слів захоплення від такого романтичного фото. Під постом Наталії з'явилося безліч коментарів зі словами любові і побажаннями щастя. "Приголомшливе фото! У вас в очах таке спокій, Наташа! А у вашого чоловіка така любов", "Яке прекрасне домашнє фото", "А ще кажуть, що штамп не має значення. Зовсім інший рівень відносин, щастя", "Дуже красива пара! Будьте щасливі", "Чудова пара", "Красиві та щасливі", "Прекрасні, очей не відірвати", "Антуан і Наташа, ви несете в собі божественну любов, яка зігріває серця усього світу... Дякую вам за любов", – не можуть висловити свій захват фоловери.

Пара нарешті узаконила відносини (фото: instagram.com/natasupernova)

Антуан Арно, який рідко використовує свою сторінку в мережі Instagram, не став цього разу ділитися фото з весілля. Хоча зазвичай свої рідкісні пости він присвячує саме Наталі. Один з останніх зроблений у день народження Водянової. Заради дружини він постарався підібрати рідкісні кадри зі звичайного життя, доповнивши їх зворушливими словами любові.