Не штамп у паспорті: "Холостяк" Заливако розповів, чого насправді хоче від обраниці

11-й сезон романтичного реаліті "Холостяк" в розпалі і вже встиг відзначитися скандалами - так, одну з учасниць запідозрили в тому, що вона нібито займалася ескортом , після чого дівчина покинула проект. Головний герой шоу, бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако продовжує шукати свою любов.

31-річний чоловік розповів, які його приваблюють дівчата, що привело його на проект, а також - чого він дійсно очікує від своєї обраниці. Про це повідомляють "Факти" .

Михайло відверто зізнався, що одружитися для нього не є головною метою. Набагато важливіше - знайти свою взаємну любов.

"Знаєте, що стосується любові, то я дуже багато вкладаю в це слово. Насправді лише одного разу проголошував заповітне: "Я тебе кохаю". Для мене таке визнання занадто серйозно, без цього почуття неможливий рух у парі. Вважаю, що запорука щасливих стосунків — це не штамп в паспорті, а справжня любов і підтримка", - зазначив бізнесмен.

Поруч з собою він хотів би бачити дівчину, яка стала б справжнім партнером і підтримувала його.

"Не скажу, що я працюю прямо на знос, але часто доводиться затримуватися допізна. Тому поруч зі мною має бути дівчина-партнер. Хочу, щоб вона розуміла мене і приймала мою роботу. Звичайно, при цьому розвивалася б і сама, займаючись улюбленою справою або хобі", - поділився Заливако.

За словами "Холостяка", він прийшов на проект з вірою в те, що зможе знайти там свою кохану.

"З вірою в те, що дійсно можу зустріти тут свою другу половинку. Я шукаю щиру любов. Ту, справжню, за якою всі ганяються, але не всім вдається знайти її. І я готовий посперечатися з ким завгодно, що на "Холостяку" зустріну дівчину, з якою зможу пов'язати своє подальше життя. Знаєте, у мене не було мети прикольно провести час або стати популярним. І мені дійсно подобається те, що відбувається на "Холостяку". Досвід відносин, який можу отримати тут, думаю, буде дуже важливим", - вважає чоловік.

Холостяк 11 Михайло Заливако вірить, що зустріне на проекті свою справжню любов (фото: instagram.com/michaelzalivako)

Михайло розкрив, що при виборі того, кого з дівчат залишити в шоу, він прислухається до свого серця.

"Я знав, куди і навіщо йду, розумів правила проекту. У мене немає якихось конкретних критеріїв, за якими залишаю учасниць. Просто прислухаюся до себе і своїх бажань. Керуюся тільки серцем", - заявив романтичний герой.

Що стосується ініціативи в парі, Заливако воліє, щоб вона йшла від нього, але в цілому не проти і прояву інтересу з боку дівчини.

"Дівчата, з якими я зустрічався до проекту, були абсолютно різними — і зовні, і за характером. Розважливі, спокійні, рішучі, вольові. На проекті учасниці часто самі проявляють ініціативу, і для мене це якось незвично. Але, з іншого боку, якщо жінці подобається чоловік, вона підходить до нього і говорить "привіт" — це ж нормально. Взагалі, я за баланс, коли в парі обидва однаково можуть бути активними. Сам люблю проявляти ініціативу по відношенню до жінки. Мені так цікавіше. Хочеться добиватися обраниці, а не отримувати багато уваги до себе. Насправді, думаю, тут все залежить від виховання", - поділився Михайло.