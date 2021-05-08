Ми сиділи на підлозі і ридали: Алан Бадоєв розповів про розлучення з Жанною

Популярний український кліпмейкер, режисер і продюсер Алан Бадоєв був у шлюбі з Жанною Бадоєвою дев'ять років, але в 2012 році пара розлучилася. 40-річний артист згадав, як проходило їх розставання, і розповів про почуття до колишньої дружини.

Зазначимо, що колишньому подружжю вдалося зберегти теплі стосунки. Вони досі міцно дружать і оточують батьківською любов'ю спільну дочку Лоліту і сина Жанни від першого шлюбу Бориса. Однак процес розставання виявився для них серйозним випробуванням.

Бадоєв згадує, що йому нелегко було прийняти рішення про розлучення. Але вони розуміли: розставання не уникнути.

"У нас були вечори, коли ми сиділи на підлозі з валізами і просто ридали, тримаючи один одного за руки. Але було розуміння того, що це потрібно закінчити. Тому що пристрасть пройшла, далі були б тільки сварки. У нас діти - вони не повинні це бачити. Вони повинні бачити тільки любов. Ми входили в цей шлюб через неймовірну дружбу. Нам було важливо залишитися друзями і для дітей, і для себе", - поділився режисер.

Жанна і Алан Бадоєви з дітьми (фото: instagram.com/alanbadoev)

Нагадаємо, що Алан і Жанна були знайомі ще зі студентських років. У ті роки Жанна була одружена з Ігорем Кураченком. Однак незабаром після народження сина Бориса чоловік пішов з сім'ї. Бадоєв став другим чоловіком Жанни і замінив малюкові батька, а незабаром у них народилася і спільна дочка Лоліта.

Алан дуже вдячний колишній обраниці за спадкоємців і натхнення, яке вона йому подарувала. Адже вони разом працювали над першими сезонами шоу "Орел і решка", яке стало шалено популярним.

"Жанна - просто неймовірна жінка, вона навчила мене дивитися на світ інакше, перевернула цей світ і навчила, як жити потрібно по-справжньому! Вона надихнула і додала в мій внутрішній світ, напевно, половину того, що там є! Її легкості буття хотілося наслідувати завжди", - відгукується із захопленням про колишню дружину Бадоєв.

Зараз 45-річна телеведуча щаслива в третьому шлюбі з Василем Мельничиним. Чоловік відвіз обраницю та її дітей до Італії. Алан же як і раніше самотній.

Жанна вийшла заміж втретє (фото: instagram.com/zhanna_badoeva)