Досі віддаю борг: Кароль показала значний гардероб і зробила несподівані заяви про себе

Тіна Кароль блищить на сцені і світських мезаходах в стильних образах як від вітчизняних, так і зарубіжних дизайнерів, а її вбрання із задоволенням обговорюють шанувальники і ЗМІ.

Співачка вирішила показати у відео на офіційному YouTube-каналі знакові луки з особистої колекції і розповіла їх історію.

Так, співачка поділилася атмосферним фото, зробленим для фотосесії відомого глянцю Viva! Фотосет проводився в каньйоні Антилопа в американському штаті Арізона.

Тіна Кароль знялася у вовняній сукні в унікальному каньйоні (фото: instagram.com/tina_karol)

Виявилося, що каньйон періодично заповнюється водою, тому всередині у нього утворився гладкий лібірінт з кам'яних порід, відшліфованих водною стихією.

"Коли приїхали, не бачили каньйон. Виявилося, він під землею. Спускаєшся, і потрапляєш в казку. Проблема була в тому, що в сукні жарко, а квіти з вінку треба було берегти, тому що вони випадали. У підсумку, щоб не пошкодити вінок, нам довелося одягти його на хлопця, тому що всі дівчатка були зайняті", - розкрила маленький секрет Кароль.

Також вона показала розкішну і пишну, "велику, як холодильник", білосніжну сукню, яку співачці привезли з Парижа спеціально для виступу на Майдані в День Незалежності України в 2019 році. Тоді навколо номеру артистки спалахнув невеликий скандал.

"У цій сукні мене звинуватили на Майдані, що я сиділа. Клас, просто люблю ваш хейт. Звичайно ж, я не сиділа в ній, і чекала з 8 або 10 ранку, щоб заспівати гімн на даху. Навіть зараз мурашки по шкірі. Чому виглядало, ніби я сиджу? Тут така складка на сукні, що можна подумати, що я сиджу", - пояснила зірка.

Розкішне плаття з підсвіткою, яку, до слова, співачка могла самостійно регулювати, тримаючи в ркках невеликий пульт, стало для неї знаковим. Саме в ньому вона виступила на концерті "Різдвяні історії", де виконала українські різдвяні колядки.

"У цей проекті я пішла в мінус. Він був чисто філантропічним. До цих пір у мене є борг, який я віддаю. Але для мене важливо було проести це для суспільства, для нації, для нас", - зазначила Тіна.

Тіна Кароль одягла унікальне вбрання заради "Різдвяних історій" (фото: instagram.com/tina_karol)

Ще один знаковий наряд в гардеробі української поп-діви - прозорий бодісьют з камінням, в якому вона виступила в цьому році на Atlas Weekend.

"Комбез Жан-Поль Готьє - він приїхав до нас з Лос-Анджелеса, а внизу - комбінезон Кома, до якого ми "пришили ноги".Це був боді, а ми зробили бодісьют. Все це нанизувалося за два тижні до виступу", - розповіла вона.

Тіна показала сміливе вбрання для Atlas Weekend 2021 (фото: instagram.com/tina_karol)

Також Тіна зазначила, що дружить з всесвітньо відомим лондонським дизайнером Давидом Комою. В її гардеробі чимало образів від модельєра.

Тіна без сорому розсекретила свій розмір одягу.

"Часом, зізнаюся вам, плаття приїжджають до нас розміру 42 і вони стають 38. У мене 38 розмір. Або приїжджають розміру 34, а у мене такий місячний день – я іншого розміру, і треба збільшити", - з кокетливою посмішкою зізналася Кароль.