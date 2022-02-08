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Скандал триває: Каньє Уест видалив з Instagram всі пости з Кім Кардашьян і дітьми, звинувативши її в наклепі

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Вівторок 08 лютого 2022 14:34
Скандал триває: Каньє Уест видалив з Instagram всі пости з Кім Кардашьян і дітьми, звинувативши її в наклепі Кім Кардашян і Каньє Уест продовжують скандалити (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Незважаючи на те що Кім Кардашьян і Каньє Уест обіцяли розійтися полюбовно, пристрасті між екс-подружжям продовжують загострюватися. Не так давно репер звинуватив колишню дружину в тому, що вона проти його волі дозволила старшій дочці зареєструватися в TikTok. Перед цим музикант журився, що його не покликали на день народження молодшої дочки Чикаго.

Кім також виступила із заявою, висловивши думку, що Каньє своїми маніпуляціями приносить дітям більше шкоди, ніж соцмережі. Зірка підкреслила, що розлучення саме по собі дуже травматичне для них, а Уест виносить те, що відбувається в сім'ї, на загальний огляд, "завдаючи всім біль".

При цьому вона сподівалася ростити дітей разом і ніколи не заважала їх зустрічам. Сам репер розповів пресі, що при появі в будинку Кім до нього приставляють охоронців, що не дає йому нормально поспілкуватися з ними. Більш того – Кім навіть звинуватила його в крадіжці. Також екс-дружина нібито поширює чутки, що Каньє не бажає бачитися з дітьми.

Скандал триває: Каньє Уест видалив з Instagram всі пости з Кім Кардашьян і дітьми, звинувативши її в наклепі

Скандал триває: Каньє Уест видалив з Instagram всі пости з Кім Кардашьян і дітьми, звинувативши її в наклепіКім Кардашян і Каньє Уест здавалися ідеальною парою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Новий протест репера не змусив себе чекати – після почутого Каньє Уест видалив всі пости в Instagram з Кім Кардашьян і їх дітьми, залишивши в своєму акаунті тільки робочі проекти.

У мережі знайшлися докази, що Йе все ж бачиться з дітьми і навіть з'являється з ними на публічних заходах без супроводу Кім Кардашьян. Наприклад, музикант взяв з собою старшого сина Сейнта, молодшу дочку Чикаго і дворічного Псалма на The Future Brunch – приватну службу, яку він організував разом з СЕО медіа Hollywood Unlocked Джейсоном Лі.

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Раніше ми писали, як Каньє Уест робить зі своєї нової дівчини ікону стилю.

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