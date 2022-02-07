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Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

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Понеділок 07 лютого 2022 18:18
Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022 Ukrainian Fashion Week осінь-зима 22-23 (фото: колаж РБК-Україна; прес-служба UFW)
Автор: Ольга Турчанікова

З 3 по 6 лютого в Києві пройшов ювілейний, 25-й Ukrainian Fashion Week. Свої колекції на сезон осінь-зима 22-23 продемонстрували кращі українські дизайнери.

Традиційно вони дозволяють нам заглянути в модне майбутнє, прикинути, чого не вистачає в гардеробі, і без поспіху придбати вподобані варіанти. Пропонуємо найяскравіші образи, які стануть натхненням на цьому шляху.

П'ятдесятий в історії UFW сезон став відповіддю на питання – що ми будемо носити наступної осені і взимку. Українські бренди, серед яких DZHUS, VIKTORANISIMOV, Vorozhbyt & Zemskova, GASANOVA і багато інших, представили своє бачення майбутнього холодного сезону, головними "позивними" якого, як і раніше, є стійкість, різноманітність і інклюзивність.

Судячи з колекцій, представлених на подіумах, в моді панує різноманітність форм, кольорів і фактур. Андрогінність сусідить з відвертою жіночністю, трикотажні речі – з шовком, піджаки з чоловічого плеча поєднуються з сексуальними топами, а дублянки і бомбери – з класичними костюмами. Любителі оверсайзу і багатошаровості також будуть задоволені – на подіумі було представлено багато цікавих поєднань.

Що стосується верхнього одягу, дизайнери пропонують звернути увагу на перебільшено довгі пуховики і куртки, кейпи, класичні пальто і дублянки вільного крою. Оригінальні деталі, аплікації та логотипи вітаються.

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

LEM

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

CHUPRINA

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022GASANOVA

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

JULIYA KROS

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

KRISTINA LAPTSO

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

VOROZHBYT & ZEMSKOVA

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

VIKTORANISIMOV

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

YADVIGA NETYKSHA

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

Як пройшов Ukrainian Fashion Week: найяскравіші образи сезону осінь-зима 2022

IRYNA DIL

Образи з показів (фото: прес-служба UFW)

Раніше ми писали, що у магазині Louis Vuitton грабіжники побилися з покупцями.

Також читайте про перший у світі журнал про чорну моду Black Fashion Fair, який прикрасила модель Victoria's Secret Джоан Смоллс.

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