Скандальна українська співачка вперше показала обличчя сина, якого ховала три роки

Марія Опанасюк - одна з сестер скандального дуету ANNA MARIA - вперше показала обличчя сина, якого ховала кілька років. Співачка позувала на фото з малюком, сестрою Анною та чоловіком Вадимом.

Кадри фотосесії з'явилися на офіційній сторінці дуету в Instagram.

"Ми ділимося такою потаємною, сімейною і радісною новиною з Вами...

Всім жителям планети Земля хочеться побажати щастя і радості побільше!" - підписані кадри.

Анна і Марія Опанасюк (фото: instagram.com/annamariaduet)

Чоловіком Марії чотири тому став чоловік на ім'я Вадим. Він старше дівчини на десять років. Раніше був діджеєм, а потім став звукорежисером, і тепер працює з дуетом.

Три роки тому у Марії і Вадима народився хлопчик. Але подружжя до останнього приховувало цей факт. Тепер же після зізнання вони зважилися показати обличчя малюка.

Марія Опанасюк з сином і чоловіком (фото: instagram.com/annamariaduet)

"У мене є маленький син. Йому вже виповнилося 3 роки. Я думаю, що зараз багато хто навіть із наших друзів будуть в шоці. Ми виступали в Буковелі, там ще був Влад Яма, у нас тоді ще не було няньки, і дитина просто в колисці спала в гримерці. І ми попросили Влада Яму просто побути з дитиною 15 хвилин, поки ми на сцені. Він погодився", - розповідала в одному з інтерв'ю Марія.

Зазначимо, що про те, що у неї є дитина Марія Опанасюк зізналася зовсім недавно - в інтерв'ю на одному з телешоу.

Нагадаємо, що дует ANNA MARIA скандально прославився в Україні після участі у Нацвідборі на "Євробачення". Під час конкурсу з'ясувалося, що мама дівчат займає високу посаду в тимчасово окупованому Криму. А в одному з інтерв'ю Анна і Марія так і не змогли однозначно відповісти на питання "Чий Крим?".