Казкова пара: Осадча в сміливому екстра-міні з Горбуновим захопили ефектним виходом у світ
Юрій Горбунов та Катя Осадча скучили за свытськими виходами і активному творчому життю. І для цього з'явився прекрасний привід! Якщо Катя знаходиться в епіцентрі столичного зіркового життя, яке значно зменшило темпи, то для Юрія прекрасним приводом зібрати зырок стала прем'єра його нової картини "Скажене весілля 3".
На сторінці в Instagram він показав, як пройшла презентація комедії.
Підтримати чоловіка прийшла на прем'єру Катя Осадча. Вона вразила своїм сміливим вбранням для світського виходу – білосніжна сукня-міні з довгим рукавом і рюшем внизу. Вбрання нагадувало трендовий двобортний подовжений піджак - саме такий фасон гостромодний в 2021 році.
Катя доповнила свій урочистий лук улюбленим фірмовим аксесуаром – капелюшком. Завершальний штрих – білосніжні човники.
Юрій також був підкреслено елегантним – біла сорочка, чорні класичні штани і жилет.
Юрій і Катя захопили світським виходом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники пари оцінили їх образи для виходу в світ і захопилися вишуканістю ведуої.
- Юра, Катя, ви просто казкова сімейна пара, будьте щасливі!
- Ви кращі
- Позитивчики
- Катюня супер модель! Красива пара
- Клас
До речі, серед зіркових гостей був помічений Потап з сином Андрієм. Репер написав і виконав з Олегом Винником, Надею Дорофєєвою та Позитивом, а також Надією Мейхер, Юрієм Горбуновим і всім акторським складом саундтрек до фільму.
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов показав сімейний чоловічий похід в магазин з синочком-копією.