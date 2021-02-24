Казкова пара: Осадча в сміливому екстра-міні з Горбуновим захопили ефектним виходом у світ

Юрій Горбунов та Катя Осадча скучили за свытськими виходами і активному творчому життю. І для цього з'явився прекрасний привід! Якщо Катя знаходиться в епіцентрі столичного зіркового життя , яке значно зменшило темпи, то для Юрія прекрасним приводом зібрати зырок стала прем'єра його нової картини "Скажене весілля 3".

На сторінці в Instagram він показав, як пройшла презентація комедії.

Підтримати чоловіка прийшла на прем'єру Катя Осадча. Вона вразила своїм сміливим вбранням для світського виходу – білосніжна сукня-міні з довгим рукавом і рюшем внизу. Вбрання нагадувало трендовий двобортний подовжений піджак - саме такий фасон гостромодний в 2021 році.

Катя доповнила свій урочистий лук улюбленим фірмовим аксесуаром – капелюшком. Завершальний штрих – білосніжні човники.

Юрій також був підкреслено елегантним – біла сорочка, чорні класичні штани і жилет.

Юрій і Катя захопили світським виходом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники пари оцінили їх образи для виходу в світ і захопилися вишуканістю ведуої.

Юра, Катя, ви просто казкова сімейна пара, будьте щасливі!

Ви кращі

Позитивчики

Катюня супер модель! Красива пара

Клас

До речі, серед зіркових гостей був помічений Потап з сином Андрієм. Репер написав і виконав з Олегом Винником, Надею Дорофєєвою та Позитивом, а також Надією Мейхер, Юрієм Горбуновим і всім акторським складом саундтрек до фільму.