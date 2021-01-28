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Казкова принцеса: Наталія Водянова вийшла в світ у пишному платті і коштовностях

Автор: Lite

Наталя Водянова порадувала новим виходом у світ. У компанії своєї молодшої сестри Христини Кусакіної, яка часто навідується до Водянової в Парижі, модель і філантроп вирушила помилуватися новою колекцією Chaumet. Знаменитий ювелірний дім прийняв почесних гостей з усією гостинністю, як можна судити за сторіз Наталії. Дівчатам показали новинки і розповіли історію їх створення. Сама Водянова постаралася також у всій красі продемонструвати свій незвичайний образ, який вийшов по-справжньому казковим.

Наталя і Христина (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя Водянова одягла пишне чорне плаття з рукавами-ліхтариками, V-подібним вирізом і подолом з фатину. Доповнили лук чорні легінси, ботильйони на високих підборах, а також невелика сумка, також чорного кольору. Родзинкою аутфіта стали прикраси, які добре виділялися на тлі нейтрального колоьору одягу. Кілька підвісок на ланцюжках, а також браслет, сережки і кільця зробили лук розкішним.

Сестра Наталії виглядала на противагу їй просто. Дівчина, яка вчиться на мистецтвознавця, обарал розслаблений "студентський" стиль. Її образ склали блакитні джинси, червоний джемпер і черевики. Єдине, що об'єднувало Христину з її знаменитою сестрою - пара ланцюжків з дорогоцінними підвісками. Дівчата багато говорили, сміялися і в цілому відмінно провели час. Наостанок вони зробили кілька фото на пам'ять на фоні плаката з написом "Сестринство", що символізувало їх дружбу і любов.

Раніше ми писали про те, що Наталя Водянова вийшла на подіум в незвичайному вбранні.

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