"Крізь зливу, град і негоду": Осадча і Горбунов зачарували романтикою у Львові після шторму

"Крізь зливу, град і негоду, на місці", - відзвітувала Катя, зробивши селфі з заходу.

Катя насилу дісталася з Києва в дощовий Львів (фото: instagram.com/kosadcha)

Погода дозволила закоханим гуляти в легких аутфітах. Ведуча показала себе на вуличках Львова в ніжному вбранні.

Так, Катя вибрала романтичне білосніжне плаття з натуральних матеріалів з воланом і мереживом внизу. Вона накинула на плечі легкий білосніжний піджак і вибрала для променаду по історичній частині міста зручні кеди. Катя зібрала волосся ззаду в хвіст і сховала очі за сонячними окулярами.

На одному з кадрів ведуча обіймає за плечі свого чоловіка - пара робить селфі прямо серед історичного центру Львова.

Катя Осадча та Юрій Горбунов прогулялися старою частиною Львова (фото: instagram.com/kosadcha)

"Львів. Життя повертається в звичне русло, Leopolis Jazz Fest тому підтвердження", - підписала атмосферні кадри Катя.