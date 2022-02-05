Солодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого Валентина

До колекції увійшли піжами, кроп-топи, класичні моделі нижньої білизни, бра, боді, шорти, штани і обтягуючі сукні. У колірній палітрі переважають соковиті рожеві і лялькові відтінки, а також пісочний, молочний і класичний чорний.

Всі речі були зшиті в широкій розмірній сітці, від XXS до 4XL. А в зйомці взяли участь дівчата різного типажу, відтінку шкіри і комплекції. Причому фото були відретушовані по мінімуму.

Нова колекція Кім Кардашян (фото: instagram.com/SKIMS)

За традицією, сама Кім приміряла пару комплектів: шовкові шорти з топом, а також трикотажний рожевий кроп-топ з бікіні.

Нові стилі, нові кольори, нові способи зробити все можливе в найсексуальніший день року. Обмежений випуск сексуальних комплектів і розкішних дрібниць, в які можна закохатися, створених для всіх ваших планів на неробочий час, – пишуть творці, нагадуючи, що шовкові новинки "солодше цукерок".

Кім Кардашьян в новинках (фото: instagram.com/SKIMS)