ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Слава Камінська з екстремальним декольте заговорила про радикальні змін в зовнішності

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 22:57
Слава Камінська з екстремальним декольте заговорила про радикальні змін в зовнішності Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська тільки повернулася з дітьми з Єгипту, де насолоджувалася розслабленним відпочинком біля моря і розважала себе атмосферними фотосетами. Її поява в купальнику викликала фурор в мережі, а співачка продовжує постити гарячі знімки і інтригує фанів.

Так, на сторінці в Instagram з'явився пікантний кадр.

Слава продемонструвала розкішне декольте в яскраво-жовтому монокіні. Вона виринула з басейну – віллинавколо в ранніх сутінках мерехтіли підсвічуваннями. Помітно, що артистка з допомогою спеціального додатка змінила свою зачіску.

"Настрій - хе...анути каре з чубчиком. Так/ні?" - попросила допомоги у шанувальників у вирішенні непростої проблеми Слава.

Думки фанів розділилися: одні вважали зміни на краще, а інші почали активно відмовляти зірку від експериментів.

Слава Камінська з екстремальним декольте заговорила про радикальні змін в зовнішності

Слава подратувала розкішним декольте (фото: instagram.com/babaslavka)

Зірка поспішила уточнити, що завтра її настрій може змінитися і вона з легкістю передумає змінювати зачіску.

Раніше співачка повідомила шанувальникам, що їй сподобалася єгипетська відпустка, вона зробила чимало яскравих фото, якими пообіцяла балувати підписників ще довгий час.

До речі, багато українських зірок облюбували у цьому році саме Єгипет: Оля Полякова,Леся Нікітюк, Ірина Білик та інші.

До речі, під час пляжного відпочинку Слава згоріла, але зуміла знайти навіть в такій ситуації позитивні сторони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Метро Києва через локдаун вносить важливі зміни: що відомо
Метро Києва через локдаун вносить важливі зміни: що відомо