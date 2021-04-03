ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Яка пристрасна! Слава Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами

Новость на русском → Єгипет, Субота 03 квітня 2021 20:38
Яка пристрасна! Слава Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська після розпаду гурту НеАнгели та старту сольного проекту полетіла з дітьми і друзями в Єгипет і не змогла встояти перед спокусою влаштувати пляжні фотосети. Співачка ділиться гарячими знімками з шанувальниками і знімає вершки у вигляді компліментів.

Так, низка кадрів спокусливої співачки з'явилися в Instagram.

Зірка буквально закидала мережау пляжними фото і продемонструвала свої купальники. Наприклад, на одному зі знімків вона відображена в суцільному купальнику кольору фуксії з глибоким розрізом і поясом на талії – розріз підкреслив пишний бюст артистки. Слава накинула на верх легку шовкову накидку кремового відтінку, яку ефектно розвівав вітер.

Яка пристрасна! Слава Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами

Слава показала форми в яскравому купальнику (фото: instagram.com/babaslavka)

На іншому знімку зірка позує в довгій сукні білизняного стилю ніжно-персикового відтінку, прикрашенй тонким мереживом на подолі і рукавах.

Яка пристрасна! Слава Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами

Слава позувала в шовковій сукні на пляжі (фото: instagram.com/babaslavka)

Не обійшлося без фото в блискучому бікіні, розшитому паєтками. Слава розслаблено розташувався на м'яких подушках і накинула на верх мереживну накидку темно-синього відтінку.

Яка пристрасна! Слава Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами

Слава в блискучому бікіні розслабилася в Єгипті (фото: instagram.com/babaslavka)

"Нереальне місце. Єгипетські Мальдіви. П'ять хв від берега, радості на весь день і фоток на місяць вперед", - похвалилася артистка.

Шанувальники не в змозі були стримати захоплення і завалили Славу компліментами.

  • Найкрасивіша
  • Дика кішка
  • Богиня
  • Шикарне фото
  • Голлівудська Діва
  • Шикарна, як завжди
  • Супер секси
  • Красуня нереальна!
  • Супер! Дуже яскраво і незвично!
  • Ідеальне фото. Ідеальна Слава
  • Вогонь! Пристрасна яка

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська зізналась, як її розігрують син і донька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Локдаун у Києві: з'явилося уточнення по роботі транспорту
Локдаун у Києві: з'явилося уточнення по роботі транспорту