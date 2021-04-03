Яка пристрасна! Слава Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами

Слава Камінська після розпаду гурту НеАнгели та старту сольного проекту полетіла з дітьми і друзями в Єгипет і не змогла встояти перед спокусою влаштувати пляжні фотосети. Співачка ділиться гарячими знімками з шанувальниками і знімає вершки у вигляді компліментів.

Так, низка кадрів спокусливої співачки з'явилися в Instagram .

Зірка буквально закидала мережау пляжними фото і продемонструвала свої купальники. Наприклад, на одному зі знімків вона відображена в суцільному купальнику кольору фуксії з глибоким розрізом і поясом на талії – розріз підкреслив пишний бюст артистки. Слава накинула на верх легку шовкову накидку кремового відтінку, яку ефектно розвівав вітер.

Слава показала форми в яскравому купальнику (фото: instagram.com/babaslavka)

На іншому знімку зірка позує в довгій сукні білизняного стилю ніжно-персикового відтінку, прикрашенй тонким мереживом на подолі і рукавах.

Слава позувала в шовковій сукні на пляжі (фото: instagram.com/babaslavka)

Не обійшлося без фото в блискучому бікіні, розшитому паєтками. Слава розслаблено розташувався на м'яких подушках і накинула на верх мереживну накидку темно-синього відтінку.

Слава в блискучому бікіні розслабилася в Єгипті (фото: instagram.com/babaslavka)

"Нереальне місце. Єгипетські Мальдіви. П'ять хв від берега, радості на весь день і фоток на місяць вперед", - похвалилася артистка.

Шанувальники не в змозі були стримати захоплення і завалили Славу компліментами.