Яка пристрасна! Слава Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами
Слава Камінська після розпаду гурту НеАнгели та старту сольного проекту полетіла з дітьми і друзями в Єгипет і не змогла встояти перед спокусою влаштувати пляжні фотосети. Співачка ділиться гарячими знімками з шанувальниками і знімає вершки у вигляді компліментів.
Так, низка кадрів спокусливої співачки з'явилися в Instagram.
Зірка буквально закидала мережау пляжними фото і продемонструвала свої купальники. Наприклад, на одному зі знімків вона відображена в суцільному купальнику кольору фуксії з глибоким розрізом і поясом на талії – розріз підкреслив пишний бюст артистки. Слава накинула на верх легку шовкову накидку кремового відтінку, яку ефектно розвівав вітер.
Слава показала форми в яскравому купальнику (фото: instagram.com/babaslavka)
На іншому знімку зірка позує в довгій сукні білизняного стилю ніжно-персикового відтінку, прикрашенй тонким мереживом на подолі і рукавах.
Слава позувала в шовковій сукні на пляжі (фото: instagram.com/babaslavka)
Не обійшлося без фото в блискучому бікіні, розшитому паєтками. Слава розслаблено розташувався на м'яких подушках і накинула на верх мереживну накидку темно-синього відтінку.
Слава в блискучому бікіні розслабилася в Єгипті (фото: instagram.com/babaslavka)
"Нереальне місце. Єгипетські Мальдіви. П'ять хв від берега, радості на весь день і фоток на місяць вперед", - похвалилася артистка.
Шанувальники не в змозі були стримати захоплення і завалили Славу компліментами.
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Нагадаємо, що раніше Слава Камінська зізналась, як її розігрують син і донька.