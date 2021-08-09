Слава Камінська відпочила в Одесі з екс-чоловіком і приховала це: "аура загадковості"

Співачка сидить в купальнику на надувному фламінго, а ось Лаура і Леонард розташувалися на величезному надувному матраців вигляді фазана. Поруч з ними можна помітити засмаглого чоловіка в шортах-плавках – його обличчя приховане.

"Смайлик вирішує" – - написав хтось із коментаторів. "Аура загадковості", - пояснила зірка.

Слава заінтригувала фото з басейну (фото: instagram.com/babaslavka)

Особливо уважні шанувальники відразу впізнали екс-чоловіка Слави, Едгара Камінського. Це виявилося правдою, адже на його сторінці в фотоблозі в розділі "сторіс" є фото з цього ж басейну з сином. "Початок сімейного відпочинку", - підписав він кадр з Лонардом.

Едгар швидко розкрив всю інтригу екс-дружини (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Хто це папку сховав

Як завжди загадково сидить на фламінго, вдаючи, що поняття не має що це за мужик і чому він в кадрі затесався

Навіщо ж Едгара сховала

Знову інтрига? А я знаю, хто за маскою

Едгар, він і зі смайлом - Едгар

Щось то мені підказує, що це Едгар

Сама ж співачка встигла сходити на концерт Басти, який виступав в одному з одеських нічних клубів у неділю, 8 серпня. До слова його приїзд в Україну викликав широкий резонанс.

Для виходу в світ Слава обрала трендовий аутфіт - яскраво-лимонний брючний костюм з піджаком-оверсайз, біла футболка і сумка-бананка від YSL. Вона віддала перевагу нарочито недбалій зачісці, прибравши волосся назад і випустивши пару пасом на обличчя. Слава доповнила свій вечірній образ окулярами круглої форми з жовтим склом - під колір свого вбрання.

Слава показала яскравий образ для походу на концерт (фото: instagram.com/babaslavka)