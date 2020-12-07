Слава з НеАнгелів висловилася про особисте життя та екс-кохану колишнього чоловіка

Слава Камінська з гурту НеАангели нечасто відповідає на запитання шанувальників, тому вони обожнюють інтерактив в сторіс Instagram, адже у них збільшуватись чимало питань до зірки, а отримати відповіді з перших вуст завжди приємно і пізнавально. Так, артистка в день народження дочки, 6 грудня, вирішила трохи поспілкуватися з підписниками.

Співачка продовжує інтригувати заявами про коханого чоловіка, якого не хоче показувати і ділитися подробицями про нього.

"У вас є коханий чоловік?" - поцікавився хтось із шанувальників. "Коханий і закоханий. І, на щастя, це один і той же чоловік", – зізналася Слава.

Також вона дала пораду, як підвищити самооцінку після хворобливого розлучення. "Невпевненість не приходить з розлученням. Просто на цьому етапі ваші давні страхи і комплекси зійшлися в одній точці. Для початку, припиніть займатися самокопанням і змістіть центр уваги на речі, які вас по-справжньому надихають", – порадила зірка.

Слава розкрила і секрет своєї стрункості – він виявився вельми неординарним. "Свято вірю, що борошняне йде в харизму, а не в боки. А якщо серйозно – правильний баланс з'їденого і витренованого", - написала співачка.

Також вона оригінально прокоментувала питання про колишню кохану свого екс-чоловіка Едгара Камінського – Ольгу Багату. "Багата твердить, що ви з нею дружите. Правда?". "Неправда. Я, як Робін Гуд, дружу тільки з бідними", – пожартувала співачка.

Нагадаємо, що екс-чоловік Слави Камінської, Едгар озвучив справжні причини розлучення з нею.