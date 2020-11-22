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Слава з НеАнгелів в мікротопі без білизни засвітила інтимні деталі: видно відразу

Новость на русском → Неділя 22 листопада 2020 18:47
Слава з НеАнгелів в мікротопі без білизни засвітила інтимні деталі: видно відразу Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Співачка гуляла в короткому топі і трендовому головному уборі

Слава Камінська з грурту НеАнгели давно розбурхує шанувальників пікантними еротичними кадрами – вона вміє бути сексуальною не тільки на сцені, але й у житті. Гостра на язик зірка сподобалась фанам не тільки завдяки незвичайному голосу, але і фірмовому гумору, самоіронії і оригінальності. Її фото часто будоражать кров підписників в Instagram своєю відвертістю на межі, але співачка вміє зберігати інтригу. На новому короткому відео Слава показала, як розгулює по вулиці в короткому топі, не вдягнувши при цьому білизна.

В чорно-білому ролику артистка з'явилася в трендовому капелюсі-панамі і модній картатій розстебнутій сорочці-пальто. "Як зігріваєтесь холодними вечорами?" - поцікавилася вона.

Шанувальники стали захоплено розповідати зірці про свої способи зігрітися, а також робили їй компліменти і відразу помітили, що співачка не одягла білизну.

  • Через топ видно, що холодно
  • Яка ж Ви гарна
  • Яка ти тут шикарна! Породиста! Супер
  • Це дуже красиво, сексуально, жіночно і стильно
  • Ідеальна
  • Цей погляд. Ця посмішка. Щось задумала лисиця
  • Погляд закоханої жінки, причому, на того самого чоловіка

Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів в чорному боді і сітчастих колготках розбурхала фото з кухні.

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