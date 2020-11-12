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Слава з НеАнгелів показала свою романтичну вечерю з коханою: добре виглядаєте

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка опублікував знімок в несподіваній компанії

Слава Камінська з гурту НеАнгели давно інтригує шанувальників заявами про свого коханого чоловіка. Вже не в одному інтерв'ю вона розповіла про його найкращі якості і дбайливе ставлення до співачки, а також додававала – знайомити громадськість з другою половинкою не буде і публічно його показувати не має наміру. Втім, Слава все ж вирішила опублікувати знімок романтичної вечері з коханим в Instagram.

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На фото Слава в чорному платті на тонких бретелях і з великим декольте зображена з яскравим сценічним макіяжем і келихом вина в руці. На столі – недоїдений гамбургер і нагетси з соусом, а поруч з нею розмістився кавалер – гарний котик зі світлою шерстю, якийявно задивляється на вечерю співачки.

"Романтична вечеря з коханою. Кохного орендувала, вечерю готувала сама", - з гумором підписала кумедний кадр зірка.

Слава показала, з ким розділила вечеря (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники підхопили жартівливий тон співачки і звернули особливу увагу на її пухнастого компаньйона.

  • Хороший коханий, головне - ніколи й слова поганого не скаже
  • Добре виглядаєте
  • Ви, як завжди, гумор на висоті
  • Коханий дуже милий
  • найчесніший і уважний співрозмовник
  • Здається, коханий задивляється на Вашу вечерю
  • Вечеря сильної, незалежної жінки
  • А коханий красивий! Мовчазний! Привабливий! Ласкавий! Про що ще можна мріяти

Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів сколихнула мережу ніжним кадром з екс-партнером по проекту "Танці з зірками 2020" Дмитром Дікусаром.

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