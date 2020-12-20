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Слава з НеАнгелів висловилася про стосунки з колишніми чоловіками: дуже вигідно

Новость на русском → Неділя 20 грудня 2020 14:25
Слава з НеАнгелів висловилася про стосунки з колишніми чоловіками: дуже вигідно Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Грудень для Слави Камінської з гурту НеАнгели багатий на сімейні торжества. Її діти, Леонард і Лаура з'явилися на світло саме в останній місяць зими: донька – 6 грудня, а син – 12 числа. У цьому році співачка відзначала свято дітей в компанії колишнього чоловіка Едгара Камінського, які не пропускає знаменні дати в житті малюків. Про те, як склалися їхні стосунки після розлучення і приходить на сімейні торжества нинішній коханий артистки, вона розповіла Каті Осадчій в програмі "Світське життя".

Так, Слава зізналася, що її нові молодий чоловік поки не приходить на дні народження дітей, де незмінно присутня їх батько і її колишній чоловік.

"Такі чудеса дипломатії нам ще не притаманні. Ну навіщо? У дітей є батьки — я й Едгар. Крім нас, мені здається, їм ніхто не потрібен", - зазначила співачка.

Артистка уточнила, як вони з Едгаром розділили батьківські обов'язки. Пара придумала зручну для обох схему. Так, син і донька два тижні живуть з батьком і дві – з матір'ю.

"По-перше, крім тата є ще бабуся і няня. По-друге, я теж люблю відпочивати і мені дуже вигідно, коли діти батька", - зізналася співачка.

Крім того, нещодавно співачка повідомила, що її перший чоловік Євген прийняв сан і став священнослужителем. Вона уточнила, що він не священик.

"У нього є дружина. Я була третьою, зараз у нього четверта – дуже гарна дівчина.Не знаю, як назвати сан, який у нього. Але мені дуже приємно, що я можу приходити і бачити його в такому вигляді", - зазначила Слава.

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